Российская ПВО засекла бомбардировщики США над Тихим океаном

Российские радары системы ПВО проследили за полетом двух стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52 Stratofortress.

- Самолеты были взяты на сопровождение над северо-восточной частью Тихого океана. Полет выполнялся над нейтральными водами на расстоянии более 300 километров от границ РФ, - сообщили ТАСС в Минобороны России.

Ранее ведомство рассказало об 11-часовом полете четырех российских ракетоносцев Ту-95 над морями, разделяющими Дальний Восток и Аляску. Курс наших самолетов также пролегал над нейтральными водами, на отдельных участках их сопровождали американские истребители F-22 Raptor.