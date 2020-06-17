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17.06.2020,  
21:17
Текст:  Антон Валагин

Российская ПВО засекла бомбардировщики США над Тихим океаном

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org

Российские радары системы ПВО проследили за полетом двух стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52 Stratofortress.

Фото: Антон Тушин/ Ростех / rostec.ru
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- Самолеты были взяты на сопровождение над северо-восточной частью Тихого океана. Полет выполнялся над нейтральными водами на расстоянии более 300 километров от границ РФ, - сообщили ТАСС в Минобороны России.

Ранее ведомство рассказало об 11-часовом полете четырех российских ракетоносцев Ту-95 над морями, разделяющими Дальний Восток и Аляску. Курс наших самолетов также пролегал над нейтральными водами, на отдельных участках их сопровождали американские истребители F-22 Raptor.

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США
Фото: Антон Тушин/ Ростех / rostec.ru
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