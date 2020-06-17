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17.06.2020,  
13:28
Текст:  Антон Валагин

Российские ракетоносцы Ту-95 снова слетали к Аляске

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95 выполнили плановый полет над нейтральными водами дальневосточных морей.

- Четыре самолета поднялись в воздух с аэродромов в Амурской области и на Чукотке. Полет продолжался около 11 часов и проходил над Чукотским, Беринговым и Охотским морями, северной частью Тихого океана, - сообщили в Минобороны РФ. У границ США российские самолеты сопровождали прилетевшие с Аляски истребители F-22 Raptor.

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
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Экипажи ракетоносцев действовали в строгом соответствии с правилами использования международного воздушного пространства, отметили в военном ведомстве.

Неделю назад новейшие бомбардировщики Ту-95МСМ уже выполняли патрулирование по тому же маршруту. В Минобороны напомнили, что дальняя авиация ВКС России регулярно выполняет полеты над нейтральными водами Северной Атлантики, Арктики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.

Напомним, два дня назад российские истребители Су-27 из состава дежурных сил Балтийского флота были подняты на перехват американских бомбардировщиков B-52 Stratofortress, приблизившихся к границам РФ над Балтийским морем.

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