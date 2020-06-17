В Хабаровске лжецелительница похитила у пенсионерки 42 тысячи рублей

Полицейские в Хабаровске задержали лжецелительницу, которая обманом похитила у пенсионерки 42 тысячи рублей.

71-летняя жительница Кировского района познакомилась с мошенницей на улице. Разговорившись, пожаловалась ей на проблемы со здоровьем. Та ответила, что является потомственной целительницей и предложила помочь с лечением. Для этого нужно было провести обряд очищения денег. Пенсионерка завернула в носок и вынесла злоумышленнице все свои накопления.

"Когда хабаровчанка после уличного сеанса вернулась домой, в носке обнаружила вместо денег резанную бумагу", - говорится в сообщении краевого УМВД.

Правоохранители задержали подозреваемую. Ею оказалась 33-летняя ранее не судимая местная жительница. Она призналась в содеянном и рассказала, что похищенные деньги потратила на личные нужды.

В ее отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Лжецелительница дала подписку о невыезде.