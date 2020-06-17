В Приамурье коронавирус обнаружили у сотрудника Дома ребенка

В Благовещенске коронавирусную инфекцию обнаружили у логопеда Дома ребенка, сообщил корреспонденту "РГ" источник в учреждении.

Среди контактировавших со специалистом выявлено несколько сотрудников учреждения и несовершеннолетних.

"Контактная группа детей изолирована, из-за карантинных требований персонал переведен на двухнедельный вахтовый метод работы. Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения", - рассказали "РГ" в ведомстве.

В региональном Доме ребенка воспитывается 99 детей в возрасте от двух месяцев до четырех лет. В учреждении работают 140 человек медицинского и педагогического персонала.