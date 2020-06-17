Жительницу Комсомольска-на-Амуре придавило упавшим потолком

В ночь на среду в одной из квартир трехэтажного кирпичного дома в Комсомольске-на-Амуре обрушился потолок. На место ЧП прибыли спасатели, медики, полицейские, сотрудники аварийных служб и городской администрации.

Зайдя в квартиру они увидели, что отделочные материалы, упавшие с потолка, придавили ногу пожилой женщине. 79-летнюю пострадавшую освободили и передали медикам. Как выяснилось, серьезных травм ей удалось избежать, поэтому от госпитализации она отказалась.

Специалисты осмотрели здание и убедились, что несущие конструкции дома не повреждены. Жильцов отселять не стали.

"На месте работают представители администрации города", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.