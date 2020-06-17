Дачный сезон только начался, многие задумываются, что бы такого интересного посадить у себя на огороде. Две нижегородки поделились с "РГ" своим опытом выращивания нехарактерных для наших садов культур.

Карина Сергеева - садовод-любитель. О себе рассказывает, что стаж небольшой: дачей активно занимается последние десять лет - как родилась старшая дочка. Но зато на даче у нее прижились некоторые культуры из прабабушкиного сада в Донецкой области - хотелось привезти на Нижегородчину частичку детства, проведенного на Украине.

- Много лет на участке растет прабабушкина чайная роза. Она оказалась на удивление зимостойкой, я ее даже не укрываю на холодное время года. Главное - вовремя обрезать ее, удобрять и обрабатывать от вредителей, а больше она хлопот не доставляет, - рассказывает Карина.

Воспоминания об украинском саде заставили ее обзавестись не самыми характерными для средней полосы России культурами. Например, шелковицей.

- Я много лет скучала по южным ягодам, хотя в Донбассе шелковица ценным растением не считается, растет при дорогах, дети обрывают, что достанут, - рассказывает она.

В поволжском климате шелковица ведет себя иначе, чем на юге: большой не вырастает, остается чем-то средним между кустом и деревом. Но хлопот особых не приносит. Карина говорит, что плодоносить шелковица начала на пятый год после того, как хозяйка прибегла к распространенному у садоводов, но научно не обоснованному методу.

- Я припугнула ее, сказала: не будет ягод на тот год - спилю. Муж посмеялся, а к следующей осени куст был усыпан шелковицей, - вспоминает она.

Но главная гордость Карины - это виноградник. Он дает такой урожай, что коллеги не верят: говорят, что покупной, узбекский. Главное, по ее словам, выбрать правильный сорт и место посадки.

- Я привезла один виноград с Донбасса, но он погиб, не пережил нашей зимы. Моя гордость - сорт "Муромец", его нельзя назвать новинкой селекции, но зато он доказал свои качества десятилетиями. Он очень стойкий к заболеваниям. Это черный виноград, который поспевает уже в августе, то есть раннеспелый для нашего климата, - говорит Карина.

Она считает, что высаживать его лучше на нейтральной почве или слабокислой. Участок должен быть хорошо освещен. Сорт сильнорослый, поэтому яму для него готовят большую, примерно метр на метр. Для винограда важно сделать хороший дренаж: подойдет щебень, битый кирпич. Сажать его лучше весной, чтобы до осени он успел окрепнуть. На зиму обязательно укрывать.

По словам Карины, главный недостаток сорта - его очень любят осы. Поэтому, как только гроздья начинают наливаться, их обязательно нужно накрывать тюлем или капроном, иначе есть риск не дождаться урожая. Виноград нужно правильно обрезать, причем для средней полосы России схема будет иной, нежели для южных регионов. Но чтобы рассказать все, не хватит целой статьи, поэтому лучше посмотреть видео с советами экспертов.

Еще Карина активно выращивает голубику. Признается, что взялась за эту ягоду из экономических соображений. В отличие от той же смородины стоит голубика на рынке дорого даже в разгар сезона. А при правильном подходе может дать впечатляющий урожай.

- У меня растет несколько сортов: Блюкроп, Патриот и Нортблю. Фаворитом остается первый. У этой голубики огромные ягоды, почти как у винограда, причем их много. Очень сладкая. Вредители ее не едят. При уходе за любой голубикой важно знать главное правило: никакой органики при подкормках, - делится Карина.

Голубика очень любит легкую и кислую почву. Поэтому сажать ее нужно в торф, который можно смешать с хвоей и опилками. Почву обязательно мульчировать, например сосновой корой. И время от времени поливать чем-то кислым. Карина предпочитает слабый раствор уксусной кислоты. Удобрения голубике нужны, но только специальные минеральные, никакой самодеятельности.

Еще одна нижегородка Полина Романова увлекается выращиванием черешни. Друзья и родные сначала не верили, что можно вырастить такие ягоды на даче неподалеку от Афонина. "Да ладно, купила на рынке и рассказываешь", - смеялись они.

Когда приходили в сад, смех сменялся восторгом: черешня на дереве в нескольких километрах от приволжской столицы не хуже узбекской - сладкая и крупная.

- У меня растет четыре сорта: Ипуть, Ревна, Брянская розовая, а четвертый не знаю. Все они холодостойкие и очень урожайные, - рассказывает Полина.

По ее словам, черешню лучше сажать весной на южной стороне участка. Идеально, если с севера ее будет защищать стена дома, если окрасить ее в светлый цвет - она будет дополнительно отражать солнце. Большинство черешни самобесплодно, поэтому важно посадить два разных сорта, которые цветут в одно и то же время.

- Если нет места, то можно привить черешню на вишню. Ревна у меня привита, прекрасно плодоносит. С самого начала нужно формировать крону, стараться держать дерево на высоте не более 4 метров, иначе весь урожай достанется птицам. И вешать отпугивающие приспособления - фольгу, вертушки. Я дополнительно укрываю ветки тонким спанбондом от птиц, когда ягоды начинают созревать, - делится Полина.

Ягоду очень любят не только птицы, но и всякие насекомые. Полина говорит, что случайно открыла для себя эффективное средство борьбы.

- Убирала с черешни больные ветки, смазала это место олифой. Муравьи тут же ушли, лишние запахи они не любят, - говорит она.

Другая ее южная гордость - японская айва. Ее стоит сажать также на южной стороне участка, где нет холодных ветров и застоев грунтовых вод. Не стоит увлекаться обрезкой, поскольку можно отрезать плодовые почки - тогда урожая на следующий год не будет.

- На зиму кустарник обязательно нужно укрывать или закидывать снегом. Почву обязательно очищать от сорняков и мульчировать. Плоды, конечно, отличаются по размеру от покупных, но пахнут отлично, - рассказала Полина.

А как у соседей?

Кировчанка Елена Андреева решила в условиях самоизоляции попробовать организовать огуречную теплицу прямо в квартире. Эксперимент удался. С середины апреля, когда пошли первые огурцы, она сняла уже пять килограммов, а на плетях наливаются соком новые плоды.

Ранее, находясь в турпоездке по Чехии, она попала на садоводческую ярмарку, где купила упаковку огуречных семян. У них оказалась 100-процентная всхожесть. Еще не зная этого, она посадила их по старой схеме, рассчитывая, что взойдет только половина, и в результате в ведре выросла целая плантация.

Технология выглядит следующим образом. В конце февраля семена огурцов укутываются в мокрую вату, где лежат примерно неделю, пока не проклюнутся. После чего пересаживаются в землю, купленную в магазине. Большое значение имеет то, что балкон утеплен, температура там почти как в квартире и находится он на солнечной стороне, являясь настоящей теплицей.

По мере роста огурцы подвязываются на натянутые заранее веревки. Поливаются каждое утро. Что касается удобрений, Елена поливает их... "африканской" подкормкой. Банановая кожура два дня замачивается в литровой банке, после чего начинает бродить. Эта вода разбавляется обычной в пропорции один к одному, полученное удобрение способствует активному росту огурцов. Они поливаются такой водой примерно раз в неделю. Кроме того, раз в месяц используются обычные жидкие удобрения для огурцов. В условиях городской квартиры огурцам все равно места мало, и их нужно подкармливать.

"Как и любым растениям, городским огурцам требуются солнце, тепло, влага, забота и любовь, - говорит Елена. - Это и есть самый главный секрет".