Нижегородские ученые создали инновационное органическое удобрение

Группа нижегородских ученых представила удобрение, которое увеличивает урожайность до 45 процентов. Его особенность в том, что для получения высокой эффективности используются "родные" бактерии, то есть те, которые развивались на данной территории.

- Многие микробиологические удобрения делаются на основе штаммов, выращенных в лабораторных условиях. Такие удобрения не обладают нужным набором адаптаций и характеристик. Мы же берем пробы с нужного потребителю участка и культивируем полезные штаммы местных бактерий, из которых в дальнейшем создается препарат. Это обеспечивает максимально быстрое внедрение его в экосистему, - рассказал "РГ" аспирант кафедры экологии Института биологии и биомедицины (ИББМ) Нижегородского государственного университета имени Лобачевского (ННГУ) Евгений Соломайкин.

Новый микробиологический препарат представляет собой удобрение на основе бактерий рода Azotobacter chroococum как основного компонента, а также других почвенных бактерий. Эти бактерии обитают в корнях растений. Они помогают корням развиваться и повышают сопротивляемость растений к различным заболеваниям.

Новый препарат можно использовать как в лесовосстановлении, так и в сельском хозяйстве. Испытания новинки показали, что после ее применения приживаемость обработанных растений составляет 95-98 процентов, растет урожайность разных культур, появляется возможность полностью отказаться от минеральных удобрений. Увеличиваются сроки хранения и качество продукции, повышается устойчивость к фитопатогенным возбудителям и неблагоприятным климатических условиям.

Кроме того, растения освобождаются от избыточных концентраций нитратов и нитритов, а верхний слой почвы становится более плодородным. Норма расхода нового препарата составляет один литр на пять тонн семян, что существенно меньше по сравнению с традиционными удобрениями.

Автор идеи и куратор проекта - кандидат биологических наук, доцент кафедры молекулярной биологии и иммунологии ИББМ Александр Речкин. Главный "мотор" проекта - Евгений Соломайкин. Совсем недавно он окончил курсы "Инновационное предпринимательство" от ННГУ, где проект детально разбирали и готовили к большому старту. В команде также выпускник экономического факультета ННГУ Дмитрий Новоселов и студент третьего курса химического факультета ННГУ Виталий Радбиль.