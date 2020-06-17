Открытое обсуждение нового генплана Уфы, инициированное членами совета при главе РБ по правам человека и региональной общественной палаты, высветило проблему, с которой уфимцы регулярно сталкиваются, как только речь заходит о принципиальных вопросах. Власти предержащие - на одном берегу, общественность - на другом, а между ними - ни моста, ни переправы.

Остается только гадать

Мало того что главный архитектор Уфы Олег Байдин отказался участвовать в дискуссии, так он, как представитель заказчика, запретил делать это специалистам института генплана Москвы, разработавшим документ, по которому Уфа будет развиваться до 2040 года. Обсуждение велось на онлайн-площадке. Все участники видели: на связи находится первый заместитель директора института Олег Григорьев, поэтому были уверены, что получат ответы на свои вопросы. Но, включив микрофон, он смущенно признался, что оказался "в предельно дурацкой ситуации".

- Я приношу глубочайшие извинения за то, что не могу ничего ни показать, ни рассказать, так как не получил согласия на участие в данном мероприятии от заказчика - главного управления архитектуры и градостроительства администрации Уфы, - сказал Олег Григорьев.

Обсуждение также проигнорировали чиновники всех рангов, словом, "на том берегу" было пусто.

Поэтому повестку дня обсуждали между собой только гражданские активисты, а комментировал их модератор - эксперт союза архитекторов по градостроительству и территориальному планированию Александр Антонов, увы, не уфимец. Он назвал "неприятным сюрпризом" то, что в обсуждении заинтересованы активисты, разработчик генерального плана, но не орган исполнительный власти.

Некоторые темы выходили за рамки обсуждения генплана, например, точечная застройка, что говорит только об одном: проблем в градостроительстве накопилось предостаточно. И для того чтобы понимать, в каких условиях мы будем жить завтра, через год или 20 лет, их следует обсудить со всеми, кто включен в процесс формирования городской среды. В том числе с депутатами уфимского горсовета, большинство которых - застройщики и девелоперы. Ведь "болевые точки" города, как правило, - следствие реализации решений, принятых без участия жителей.

Вот только один пример, взятый из паблика Яндекс.Район. Пользователь под ником Upruda P. прокомментировал сюжет городского телеканала о том, как из-за застройки погибает пруд в районе улицы Сагита Агиша. "В конце репортажа мы знакомимся с невозмутимым представителем застройщика, который заявляет, что, мол, мы просто вывели ручей из пятна застройки, сейчас быстренько построим тут еще одну многоэтажку, а вот над концепцией благоустройства территории будем думать потом, но вы не волнуйтесь - все сделаем красиво: и пруд сохраним, и лавочки поставим, и уточек даже можно будет покормить.

Почему у нас сначала что-то ломают и строят, а потом думают? Почему все идет не по проекту планировки и межевания территории, утвержденному уфимской администрацией? Почему вместо запланированной школы уже построен жилой дом, а на месте оврага, который должен был превратиться в зеленую зону, возводится следующая жилая высотка? Дорогие застройщики, вы же не на своем дачном участке сейчас ковыряетесь - ваши действия необратимо влияют на сложившуюся экосистему общегородской зоны отдыха, а это уже подразумевает ответственность во всех смыслах...".

Презентация генплана Уфы до 2040 года состоялась в феврале. Тогда горожанам предлагали поделиться с разработчиками своим видением того, как должен выглядеть город, чтобы учесть их мнение в окончательном варианте. Было ли это сделано - остается только гадать.

Вспомнить о людях

- Генплан представляет собой матрицу всех возможных решений, которые будут принимать чиновники: какой объект они выберут, такой и построят. Это меморандум о благих намерениях, сделанный без увязки с возможностями Уфимской агломерации. Например, в нем проигнорирована автомобилизация - через 20 лет в городе будет 600-650 тысяч машин. Улично-дорожная сеть уже сейчас не выдерживает нагрузки, но никаких решений по ее развитию не предложено. Нет экономического обоснования строительства, например, 9 мостов, а в ценах 2020 года их стоимость - 150 миллиардов рублей. Это невыполнимо, - высказал свою позицию экономист Рустем Шайахметов.

Велоактивист Станислав Сарыгин предлагает властям при разработке любых решений применять принцип "Уфа - город для людей". То, что реализуется сегодня, не очень вписывается в эту концепцию.

Планами относительно того, будет ли Уфа развиваться вширь, вглубь или ввысь, с рядовыми горожанами люди, принимающие решения, не делятся

- Новая набережная - очень хороший пример того, как делали объект, не обсуждая его ни с кем. В начальном проекте были параллельные вело-, беговая и пешеходная дорожки со специальным покрытием. В итоге сделали узенькую дорожку, по которой может пройти только один человек, к тому же она периодически прерывается и начинается вновь, - выразил свое отношение к такому подходу организатор Уфимского международного марафона Владислав Литвинчук. - Не следует строить никому не нужные объекты за два-три миллиарда рублей. Как это, например, случилось с Центром спортивной подготовки в Затоне, запущенным в июне прошлого года. Прошел год, а он так и не стал работать для людей. Горожанам нужны зоны для прогулок и занятий любительским спортом, которые не требуют многомиллиардных инвестиций.

"Город-сад" отменяется?

Тему города, дружественного людям, продолжил начальник сводно-аналитического отдела министерства природопользования и экологии РБ Ринат Фаткуллин.

- Мы продвигаем идею зеленого города. Хотелось бы, чтобы Уфа ассоциировалась с зелеными технологиями, - сказал он.

Это может остаться лишь мечтами, так как городские леса, занимающие более 21 тысячи гектаров, или около трети всей территории Уфы, могут пойти под топор.

Сохранять их, похоже, не собираются. Когда была пресс-конференция, главный архитектор Уфы Олег Байдин заявил, что ценность городских лесов, их видовой состав не определены. Для этого надо было провести определенную научно-исследовательскую работу, результаты которой отразить в генплане.

В городе с мощнейшим промышленным комплексом, пережившим "фенольную" трагедию, все, что касается окружающей среды, воспринимается болезненно. И уже понятно на данном этапе, что наступление на "зеленый пояс" Уфы вызовет сопротивление горожан. Неизвестно еще, чем закончится. Вспомним, как жители домов по улице Блюхера не дали вырубить деревья ради прокладки трамвайных путей.

Руководитель аппарата общественной палаты РБ Шамиль Валеев заявил, что гражданское общество будет отстаивать каждый клочок городских лесов: "Они неприкосновенны!".

А поговорить?

Отсутствие нормального диалога чиновников и граждан не приносит пользы городу. Обсудить же требуется многое. Например, куда девать автомобили? Во дворах места нет, парковок мало, а штрафами ситуацию не исправить. Или судьбу исторического культурного наследия: старинные дома снесут или отреставрируют?

Своими планами относительно того, будет ли Уфа развиваться вширь, вглубь или ввысь, с рядовыми горожанами люди, принимающие решения, не делятся.

Гражданские активисты, тем не менее, намерены стать полноправными участниками диалога с властью. Члены совета по правам человека и общественной палаты Башкирии объединились в пул и будут добиваться того, чтобы в Уфе появился градостроительный совет из архитекторов и урбанистов для экспертной оценки строительных решений, а обсуждение правил землепользования и застройки шло вместе с генпланом: широкая общественность должна понимать значение этих документов.

Компетентно

Александр Антонов, урбанист:

- Считаю, что диалог разработчика генплана и населения должен начинаться гораздо раньше публичных слушаний. Так же считает и разработчик - НИиПИ генплана Москвы. Поэтому любой контакт разработчика с населением максимально полезен, тем более в условиях, когда заказчик по непонятным причинам старается решения генплана спрятать. Доброжелательный разговор, а обсуждение получилось на редкость уравновешенным и здравым, поможет прийти к консенсусу на публичных слушаниях.