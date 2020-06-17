Два года назад чета Суровенковых из села Новоспасское (Починковский район Нижегородской области) попала в ДТП. Ольга полгода пролежала в коме, Олег ослеп на один глаз, зрение на втором ухудшается. После полутора лет безуспешных попыток получить инвалидность для себя и мужа Ольга обратилась в "РГ".

- Когда я вышла из комы, оказалось: у меня развился артроз голеностопного сустава IV степени, - поделилась она. - В семье трое несовершеннолетних детей, работает только муж, а я стала хромой, не берут даже уборщицей. Будь инвалидность - хоть какие-то копейки получали бы на лекарства. Спасибо Починковской администрации - выдали 10 тысяч рублей как матпомощь... На аппарат Илизарова моя очередь подойдет через полтора года, что делать все это время, как жить? Я отчаялась.

По словам Ольги, мужу в инвалидности отказали: мол, один глаз видит - и ладно. Есть возможность восстановить зрение в частной клинике, но это - больше 45 тысяч рублей. С инвалидностью для Ольги было проще - напрямую не отказывали, но, по ее словам, "тянули резину". То направляли по второму кругу на анализы, то футболили по кабинетам. А пару месяцев назад сослались на пандемию.

Мы послали запрос в минздрав Нижегородской области, и буквально через пару дней Суровенкову пригласили на обследование в местную поликлинику.

В ответе минздрава сказано, что специалистами бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) рекомендован повторный осмотр пациентки специалистами Починковской ЦРБ для уточнения объективного статуса. "Пациентка приглашена на осмотр к хирургу. После осмотра направление на МСЭ будет при необходимости скорректировано и направлено в бюро МСЭ №18 в Лукоянове. Олег Суровенков освидетельствован в бюро МСЭ №32 13 марта 2019 года, инвалидом не признан", - говорится в письме минздрава.

Желающие помочь Суровенковым могут позвонить Ольге по телефону +7 (930) 671-00-45.