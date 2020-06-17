Пожилым нижегородцам окажут содействие в трудоустройстве

Как найти достойно оплачиваемую работу тем, кому за пятьдесят? Да и вообще трудоустроиться в этом возрасте? Поиском ответов на эти вопросы задалась команда нижегородских социологов.

По словам автора и наставника проекта "Старт 50 digital" Марии Прохоровой, идея его создания возникла в ходе осмысления ситуации на рынке труда и анализа результатов научных исследований по трудовой мотивации. Выяснилось, что к кандидатам и сотрудникам в возрасте 50 плюс проявляется предвзятое отношение, их потенциал недооценивается. Поводом же для разработки проекта послужило принятие федерального закона N 350-ФЗ от октября 2018 года, по которому постепенно будет происходить повышение пенсионного возраста. А значит, произойдут серьезные изменения в возрастной структуре рынка труда. По данным Федеральной службы государственной статики, в конце 2018 года работники в возрасте 50 лет и старше составляли 27,4 процента от общего числа трудящегося населения, то есть около одной трети.

- После окончания пандемии, когда произошли серьезные изменения в бизнесе, на рынке труда, предполагаем, что актуальность поддержки людей в возрасте старше 50 лет только возрастет, - говорит Мария.

По ее мнению, в нашем обществе сложились такие стереотипы, по которым на большинство вакансий принято рассматривать кандидатов в возрасте 30-40 лет, а более опытным участникам рынка труда остается только крепко держаться за свое рабочее место. Между тем у представителей каждого возраста есть как преимущества, так и недостатки. Накопив профессиональный опыт, сформировав индивидуальный стиль работы, достаточно много людей только в 50 лет достигают вершины своей карьеры и становятся способными принести коллективу максимальную пользу. Такие люди предвидят развитие ситуации, могут творчески решать производственные задачи, им не нужно прописывать речевые клише как молодым, переполненным энергией и задором сотрудникам кол-центра. В возрасте 55-65 лет начинается эпоха постпрофессионализма, когда опытные сотрудники, уже реализовавшие карьерные амбиции, готовы раскрыть секреты своего мастерства молодым коллегам, стать наставником, консультантом, экспертом, тренером, автором учебников и методических пособий.

Ожидается, что проект "Старт 50 digital" (он представляет собой единую цифровую платформу, предназначенную для комплексного решения проблемы трудоустройства нижегородцев в возрасте от 50 лет) начнет работать в июле. В команде проекта есть психологи, экономисты, юристы, специалист по маркетингу в социальных сетях, программист, видеоинженер, высококвалифицированные менеджеры с опытом руководства департаментами управления персоналом, студенты. У цифровой платформы будет понятный интерфейс, образовательный раздел "Новый карьерный план" с обучающими видеороликами, психологическое профориентационное тестирование соискателей, автоматизированное построение личного профессионального плана соискателей, наличие актуальных вакансий от работодателей города.

Проект отмечен призовыми местами на фестивалях предпринимательских идей "Прояви себя! Стань лучшим!" и "Иннофест" в номинации "Социальные инновации". Также он стал победителем Всероссийского конкурса по развитию молодежной проектной среды и системы наставничества в российских вузах "Инноград: мой старт" в номинации "Социальное проектирование" и повторил успех в V межвузовском конкурсе инновационных команд "Ярмарка проектов - 2020" в секции "Социальная деятельность".

Компетентно

Мария Прохорова, доцент кафедры психологии управления факультета социальных наук Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, кандидат психологических наук:

- Мне довелось работать директором по персоналу и организационному развитию на машиностроительном предприятии Нижегородской области. Ключевыми сотрудниками там стали конструкторы в возрасте 62 и 80 лет, приглашенные из других регионов РФ. Молодые инженеры-конструкторы нуждались в поддержке таких экспертов, проработавших на заводе десятки лет. Мы ведь как само собой разумеющееся воспринимаем зрелый возраст успешных футбольных тренеров: Константина Бескова и Валерия Лобановского, Курбана Бердыева и Юрия Семина. Даже в технически сложных профессиях, требующих отличной физической формы, таких как космонавтика, предпочтение отдается опыту. Даглас Херли и Роберт Бенкен, отправившиеся на Crew Dragon на МКС, уже перешагнули пятидесятилетний рубеж. В 52 года Реймонд Крок, работавший до этого коммивояжером, купил право на открытие ресторанов быстрого питания у братьев Макдональдов. Харланд Сандерс начал продавать франшизу известного во всем мире Kentucky Fried Chicken будучи еще старше. Зрелый возраст несет в себе большие возможности для профессиональной самореализации, которой мы и хотим помочь своим проектом.