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17.06.2020 11:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В очередь за вирусом

Почему пожилым нижегородцам не организовали безопасную доставку транспортных карт
Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 131(8185)
Отмена некоторых ограничений по коронавирусу повлекла за собой абсолютно нежелательное во время эпидемии явление: очереди.
Ни о какой социальной дистанции говорить не приходилось Фото: Александр Воложанин Ни о какой социальной дистанции говорить не приходилось Фото: Александр Воложанин
Ни о какой социальной дистанции говорить не приходилось Фото: Александр Воложанин

В конце минувшей недели в правительстве Нижегородской области сообщили о том, что возобновилось действие льготных проездных, а в выходные и в понедельник в офисах обслуживания транспортных карт выстроились пенсионеры, желающие их разблокировать.

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В сообщении регионального правительства было сказано, что продлить проездные можно, приложив транспортную карту к валидатору кондуктора либо к стационарному терминалу. И пассажир получит распечатанный чек о продлении действия проездного. Это касается и льготного безлимитного проездного, и месячного билета студентов и школьников.

Электронные проездные на 20 и 40 поездок, как утверждают власти, можно продлить, приложив карту к устройству проверки баланса на любой станции нижегородского метро или в МФЦ Нижнего Новгорода. Еще один вариант - продлить при помощи мобильного телефона с соответствующим приложением. Если этими способами воспользоваться не получается, остается обратиться в пункт обслуживания оператора.

В выходные в социальной сети "ВКонтакте" скопилось немало гневных комментариев пользователей транспортных карт. Выяснилось, что у многих они не разблокировались автоматически, хотя оператор там же утверждал обратное. У некоторых не сработал способ разблокировки в транспорте. Проблема с блокировкой, по сообщениям пользователей, решалась только после обращения в офис оператора.

А в понедельник в редакцию филиала "РГ" с жалобами на очереди в пунктах обслуживания обратились читатели.

- Очередь в офис на Ванеева была чуть ли не до Оперного театра, сотни человек стояли плотно, даже ветераны войны. В масках единицы. Все возмущены до предела! Заблокировали карту в течение часа, а разблокировать - целая история. Я сначала приехала в офис, который был на Минина, он уже не работает. Поехала в метро, там опять надпись на терминале "не работает". Прочла, что можно разблокировать в троллейбусе. Села в 17-й, водитель сказал, что нужно ехать в офис на Ванеева, предупредил, что очередь. Пришлось ехать туда, - рассказала "РГ" Фаина Смирнова, которой пришлось постоять в очереди утром понедельника.

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В тот же день минтранс Нижегородской области сообщил о проверке работы офисов компании-оператора. А ее директор Юрий Рябиков сообщил, что в офисах увеличено количество сотрудников для более быстрого обслуживания пользователей.

- Наши специалисты будут продлевать проездные прямо на улице с помощью терминалов. Но для абсолютного большинства пользователей в этом нет никакой необходимости, поскольку все можно сделать дистанционно. Просим только в крайнем случае, если возникли сложности, обращаться в пункт обслуживания оператора, - пояснил он.

Комментарий

Артем Бафанов, и.о. заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области:

- Ситуация, конечно, недопустимая. Мы изначально проговаривали с компанией-оператором, что должна быть возможность разблокировать все карты дистанционно. Надеемся, что проблема решится. При этом хочу обратиться к пенсионерам: берегите себя, пожалуйста, особенно в этот период! Мы понимаем, что для вас привычнее оформлять карты очно. Но если у вас есть дети и внуки, попросите их разблокировать транспортную карту дистанционно с помощью мобильного приложения.

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