Путешествие на "остров Буян" стало дешевле почти в четыре раза

Одна из туристических жемчужин Татарстана музей -заповедник "Остров-град Свияжск" постепенно оживает после двухмесячного карантина. Понятно, что пока здесь вместо привычного потока посетителей, только ручеек, но он набирает силу.

Новинка: тур на выходной

Для гостей в этом сезоне разработали заманчивое предложение "Weekend в Свияжске". Это тур выходного дня, который включает в себя ночевку в гостинице (Дом купца Каменева XIX века), завтрак и два комплексных обеда, посещение исторической реконструкции "Ленивый торжок" и пару экскурсий.

И за все про все - две с половиной тысячи рублей с одного человека (при двухместном размещении в номере). То есть, к примеру, супружеской паре он обойдется в пять тысяч рублей. А поездка на остров-град в одиночку будет стоить три тысячи рублей. Стоимость тура на ребенка от 8 до 13 лет включительно при размещении на дополнительном месте составит тысячу восемьсот рублей. Для сравнения, если вы отправитесь на остров сами по себе, не покупая тур, то все те же удовольствия обойдутся вам в 9 500 рублей.

История в 469 лет

Сам Свияжск место удивительное. Расположен он на слиянии трех рек: Волги, Свияги и Щуки. Город, в качестве форпоста для взятия Казани, был основан Иваном Грозным в 1551 году. На небольшой территории, площадью один километр на 600 метров, сконцентрировано более десятка памятников и шесть музеев. Когда туристы впервые видят его силуэт с маковками церквей и башенками, то неизбежно у многих возникает ассоциация с островом Буяном из "Сказки о царе Салтане" Пушкина. К слову, добраться до него можно на автобусах и на автомобилях, так как Свияжск соединен с материком дамбой. А можно по воде на речном транспорте.

Святой Христофор и Иван Грозный

Главная достопримечательность острова-заповедника - Свияжский Богородицкий мужской монастырь XVI века. Его Успенский собор был недавно включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Уникален он своими фресками, особенно изображением святого Христофора с лошадиной головой. Такого лика вы больше нигде не увидите. Есть здесь и прижизненный портрет молодого Ивана Грозного.

Сохранилась на острове и деревянная Троицкая церквушка, построенная при царе Иоанне Васильевиче. А самый величественный храм Свияжска, в честь иконы Божьей Матери "Всех скорбящих радость", почти копирует Софийский собор в Константинополе.

На территории острова расположен единственный в России Музей археологического дерева, который стоит на месте уникальной находки - останков слободки XVI века. Она сохранилась благодаря особым свойствам почвы. Пол в музее выполнен из прозрачного материала, так что остовы изб и строений, которые находятся прямо под ногами посетителей, можно хорошо разглядеть.

Троцкий прибыл на бронепоезде

Есть здесь и прелюбопытный Музей Гражданской войны. Мало кто знает, что в 1918 году Свияжск оказался в ее эпицентре. В его окрестности отступила Красная армия, после взятия Казани белочехами. Тогда город еще не был островом (от материка его отрезали после создания Куйбышевского водохранилища в 1960-х). Как признавался Троцкий в своих мемуарах: "судьба революции решалась под Свияжском". Сам Лев Давидович прибыл сюда на бронепоезде, чтобы спасать ситуацию.

Впрочем, даже если вы небольшой ценитель церковных памятников и равнодушны к музеям, Свияжск вас все равно непременно очарует живописными видами, неспешным укладом и колоритными обитателями. Недаром в 1980-е годы это место облюбовали талантливейшие художники Казани. И теперь существует огромный пласт картин, посвященных острову.

Здесь будет Кошкин дом

Здесь можно отведать ухи из только что пойманной рыбы, поесть вкуснейших пышных оладушек, которые жарят на ваших глаза сестры-близнецы Софья и Ольга. Одна штучка - 40 рублей, но вам непременно бонусом подарят еще одну-две. Тесто для них замешано "с любовью и молитвой". В придачу к оладьям душистый чай на травах из самовара. А дядя Гена Горохов покажет вам свою замечательную голубятню.

И, конечно же, куда без свияжских котов! К слову, в этом году у них погостил даже знаменитый толстый кот Виктор (его в прошлом году не пустили в самолет, после чего он стал звездой интернета). Откормленные, вальяжные они ощущают себя полноправными обитателями острова. Сколько их здесь, точно никто не знает, но, наверняка не меньше, чем людей (население острова около 250 человек). В музее-заповеднике всерьез подумывают построить для них Кошкин дом. Кто знает, возможно, новая достопримечательность в Свияжске появится уже этим летом.

Вобла - на сувенир

Что касается сувениров, то в местных лавках их огромное количество. Цена варьируется от 150 до 1000 рублей. Причем, "китайщину" вы здесь не встретите. Практически все местное: от оригинальных магнитиков, до гончарных и кузнечных изделий. Своеобразным сувениром можно назвать и воблу, но память об острове она будет хранить, вероятно, только до вашей первой посиделки с друзьями.

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