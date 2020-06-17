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17.06.2020 23:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил уголовное дело о взятке против бывшего самарского судьи

Текст: Анна Шепелева (Самара)

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против бывшего судьи Волжского районного суда Самарской области, который подозревается в получении крупной взятки. Об этом сообщило СУ СК по Самарской области.

В Удмуртии в отношении главы района завели уголовное дело

Дело возбуждено по материалам регионального УФСБ России. По версии следствия, в сентябре 2019 года к судье обратилась Альфия Гениятова. Она попросила его удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении сидящего в ИК-26 Александра Мукоедова. Судья согласился сделать это за "вознаграждение" от 300 до 500 тысяч рублей.

Заключенный принял эти условия. 9 октября посредница взяла у жены отбывающего наказание преступника полмиллиона рублей. Женщина решила, что отдаст судье сначала только 250 тысяч рублей, остальную сумму - после удовлетворения ходатайства.

Но передать деньги она не успела, ее раскрыли сотрудники УФСБ. Она дала согласие на участие в оперативном мероприятии и в тот же день в кабинете судьи передала ему взятку - 250 тысяч рублей, из которых только 15 тысяч были настоящими, остальные - муляж.

Сейчас также продолжается расследование уголовного дела по статье "посредничество по взяточничестве", возбужденное против Гениятовой и Мукоедова.

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