СК возбудил уголовное дело о взятке против бывшего самарского судьи

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против бывшего судьи Волжского районного суда Самарской области, который подозревается в получении крупной взятки. Об этом сообщило СУ СК по Самарской области.

Дело возбуждено по материалам регионального УФСБ России. По версии следствия, в сентябре 2019 года к судье обратилась Альфия Гениятова. Она попросила его удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении сидящего в ИК-26 Александра Мукоедова. Судья согласился сделать это за "вознаграждение" от 300 до 500 тысяч рублей.

Заключенный принял эти условия. 9 октября посредница взяла у жены отбывающего наказание преступника полмиллиона рублей. Женщина решила, что отдаст судье сначала только 250 тысяч рублей, остальную сумму - после удовлетворения ходатайства.

Но передать деньги она не успела, ее раскрыли сотрудники УФСБ. Она дала согласие на участие в оперативном мероприятии и в тот же день в кабинете судьи передала ему взятку - 250 тысяч рублей, из которых только 15 тысяч были настоящими, остальные - муляж.

Сейчас также продолжается расследование уголовного дела по статье "посредничество по взяточничестве", возбужденное против Гениятовой и Мукоедова.