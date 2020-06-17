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17.06.2020 10:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии пропала группа сплавлявшихся по реке туристов

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Четыре человека пропали во время сплава по реке Юрюзань. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

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Группа туристов, состоявшая из четырех человек, отправилась на сплав в Караидельском районе по реке Юрюзань 12 июня. Путешественники начали свой путь от села Атняш, а 16 июня должны были завершить маршрут в деревне Абдуллино. Однако до сих пор о туристах нет никаких известий.

Поисками людей занимаются сотрудники Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России, аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС, а также полицейские и местное население.

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