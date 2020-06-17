В Мордовии сотрудники МЧС спасли провалившуюся в колодец корову

В Лямбирском районе Мордовии сотрудники МЧС спасли провалившуюся в колодец корову. Вызволить животное из западни удалось с помощью аварийно-спасательного оборудования и альпинистского снаряжения.

Как сообщило в среду Главное управление МЧС по региону, сигнал о ЧП поступил из села Атемар. Когда спасатели прибыли на место происшествия, выяснилось, что решить проблему будет нелегко: корова упала в выкопанный во дворе колодец, при этом ее копыта застряли под трубой канализации. Пришлось применять спецсредства. Трубу разрезали аварийно-спасательным прибором, а затем вытащили животное с помощью альпинистского снаряжения.

На помощь спасателям пришли и местные жители.

- Хозяева были нам очень благодарны, - рассказал сотрудник МЧС по РМ Олег Косов, - но как только корова поняла, что оказалась на свободе, придя в себя, рванула подальше от людских глаз.