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17.06.2020 16:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Оренбуржье создали комфортные условия для развития промышленности

Текст: Наталья Саванкова (Оренбург)
Новое производство открылось в Новотроицке Оренбургской области. Здесь начали получать порошки алюминия и карбида хрома - это сложные сплавы, которые имеют широкое применение в современной промышленности.
Фото: Пресс-служба правительства Оренбургской области Фото: Пресс-служба правительства Оренбургской области
Фото: Пресс-служба правительства Оренбургской области

Объем инвестиций - 270 миллионов рублей.

Как сообщили в министерстве промышленности и энергетики Оренбургской области, мощность производства порошка алюминия составит 6000 тонн в год, карбида хрома - 200 тонн в год.

Фото: iStock
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На сегодняшний день это предприятие является единственным в России и уникальным по своим характеристикам.

- В ближайший год в Новотроицке запустят еще два новых производства с объемом инвестиций в несколько миллиардов рублей. Будет создано более сотни рабочих мест, - говорит губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Стоит отметить, что Новотроицк одним из первых в Оренбуржье получил статус территории опережающего развития. Ее резиденты получают налоговые льготы. Сейчас прорабатывается вопрос о расширении перечня видов деятельности, по которым инвесторы смогут воспользоваться преференциями, если примут решение открыть здесь свое производство.

Другим драйвером развития промышленности в Оренбуржье стал федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". К нему присоединился крупный завод по производству спасательного оборудования в городе Гае.

Реализация проекта рассчитана на три года. Итогом должно стать повышение производительности труда на 30 процентов.

Фото: Сергей Медведев
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- В ближайшие шесть месяцев нам предстоит оценить технологические процессы с точки зрения потерь и эффективности организации, найти варианты их оптимизации и повышения результативности. Помимо этого, мы хотим подготовить собственных специалистов, готовых самостоятельно тиражировать полученный опыт в дальнейшем, - отметил генеральный директор "Южно-Уральского завода спасательного оборудования" Николай Федосов.

"Южно-Уральский завод спасательного оборудования" занимается разработкой, производством и обслуживанием средств защиты дыхания на химически связанном и сжатом кислороде для рабочих горной промышленности. Выпускаемая продукция во многом уникальна и не имеет аналогов в странах Таможенного союза, Узбекистане и Туркменистане. Объем выручки предприятия в расчете на одного работника за прошлый год составил более трех миллионов рублей, что превышает аналогичный показатель в среднем по Оренбургской области.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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