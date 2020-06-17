В Оренбуржье создали комфортные условия для развития промышленности

Новое производство открылось в Новотроицке Оренбургской области. Здесь начали получать порошки алюминия и карбида хрома - это сложные сплавы, которые имеют широкое применение в современной промышленности.

Объем инвестиций - 270 миллионов рублей.

Как сообщили в министерстве промышленности и энергетики Оренбургской области, мощность производства порошка алюминия составит 6000 тонн в год, карбида хрома - 200 тонн в год.

На сегодняшний день это предприятие является единственным в России и уникальным по своим характеристикам.

- В ближайший год в Новотроицке запустят еще два новых производства с объемом инвестиций в несколько миллиардов рублей. Будет создано более сотни рабочих мест, - говорит губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Стоит отметить, что Новотроицк одним из первых в Оренбуржье получил статус территории опережающего развития. Ее резиденты получают налоговые льготы. Сейчас прорабатывается вопрос о расширении перечня видов деятельности, по которым инвесторы смогут воспользоваться преференциями, если примут решение открыть здесь свое производство.

Другим драйвером развития промышленности в Оренбуржье стал федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". К нему присоединился крупный завод по производству спасательного оборудования в городе Гае.

Реализация проекта рассчитана на три года. Итогом должно стать повышение производительности труда на 30 процентов.

- В ближайшие шесть месяцев нам предстоит оценить технологические процессы с точки зрения потерь и эффективности организации, найти варианты их оптимизации и повышения результативности. Помимо этого, мы хотим подготовить собственных специалистов, готовых самостоятельно тиражировать полученный опыт в дальнейшем, - отметил генеральный директор "Южно-Уральского завода спасательного оборудования" Николай Федосов.

"Южно-Уральский завод спасательного оборудования" занимается разработкой, производством и обслуживанием средств защиты дыхания на химически связанном и сжатом кислороде для рабочих горной промышленности. Выпускаемая продукция во многом уникальна и не имеет аналогов в странах Таможенного союза, Узбекистане и Туркменистане. Объем выручки предприятия в расчете на одного работника за прошлый год составил более трех миллионов рублей, что превышает аналогичный показатель в среднем по Оренбургской области.