За время самоизоляции количество разводов в Пензенской области сократилось на треть, а браков - увеличилось почти на 12 процентов. Такие данные на днях обнародовал Росстат. В апреле, когда действовали самые строгие меры самоизоляции, в Пензе было зарегистрировано 315 браков.

Даже свадебное фото Сергей и Марина Шеины сделали на фоне своей "рабочей" машины Фото: Из личного архива М. Шеиной

Среди этих счастливчиков оказалась необычная пара - фельдшеры "Скорой помощи" подстанции села Чемодановка Пензенской области Сергей и Марина Шеины. Они зарегистрировали брак 30 апреля, выкроили время среди плотного графика дежурств, хотя оба буквально валились с ног от усталости. Приходилось до 20 раз за сутки выезжать к температурящим больным, многих госпитализировали. Все это время фельдшеры "Скорой" не снимали противочумных костюмов и масок. За запотевшим стеклом порой нельзя было разглядеть родные глаза.

- До этого мы год встречались. Познакомились в машине "Скорой помощи", - улыбаясь, вспоминает Марина. - Сергей пришел к нам стажером, и его прикрепили ко мне. Мне он сразу показался толковым. А потом оказалось, что и человек он замечательный.

Потом пару разбили на разные бригады. Марина заступала на смену в семь утра, а Сергей - на час позже, но он вставал пораньше, чтобы отвезти любимую на смену, а после дежурства она ждала его лишний час, лишь бы увидеться.

- В конце марта, когда вокруг царила настоящая паника, он сделал мне предложение. Да так неожиданно! Попросил меня на заправке выйти из машины и заглянуть под капот. Что-то ему там не нравилось. Я в машинах совсем не разбираюсь. Поднимаю тяжелый капот, а под ним лежит маленькая бархатная коробочка. Я сразу поняла, что это кольцо, - рассказывает новобрачная.

Жениха и невесту в ЗАГСе попросили надеть маски. На церемонию не пустили даже свидетелей, только фотографа. Зачитали торжественную речь, расписались, вместо вуали жених отодвинул маску с лица молодой жены, чтобы поздравить первым брачным поцелуем.

А на следующий день - снова на работу.

- Во-первых, это необычно. Такая церемония точно запомнится на всю жизнь. Во-вторых, мы решили, что в этот сложный период должны быть всегда рядом, чтобы поддерживать и оберегать друг друга, - говорит Сергей Шеин.

По их ощущениям, эпидемия пошла на спад. По крайней мере теперь в сутки бывает до десяти вызовов. Коллег, друзей и родственников молодожены надеются собрать за столом, как только снимут ограничения.