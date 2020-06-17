В Самарской области для инвесторов созданы максимально удобные условия

В Самарской области территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), особая экономическая зона (ОЭЗ) "Тольятти", индустриальные парки "Преображенка" и "Чапаевск" продолжают наращивать обороты.

В ТОСЭР Самарской области уже привлечено 75 инвесторов, готовых вложить порядка 41 миллиарда рублей и создать около 8,5 тысяч новых рабочих мест. Сегодня уже инвестировано более 10 миллиардов рублей и создано 4,5 тысячи рабочих мест.

Растет выручка резидентов ОЭЗ "Тольятти" - с начала реализации проектов он составила 19,72 миллиарда рублей, а за 2019 год выросла на 40 процентов по сравнению с 2018-м. Резиденты зоны выплатили во все уровни бюджетов более 2,53 миллиардов рублей налогов.

С ростом интереса к ОЭЗ идет непрерывное развитие этой территории. Сейчас строятся корпуса для инвесторов площадью более 30 тысяч квадратных метров, а также таможенная инфраструктура, в которую вложено порядка полумиллиарда федеральных средств. Подписано соглашение о государственно-частном партнерстве с РЖД о строительстве железнодорожной ветке к ОЭЗ, которая сделает логистику территории еще более привлекательной для инвесторов.

Кроме того, в июне этого года ОЭЗ официально стала территорией Тольятти, а это значит, что у резидентов территории появились новые преференции, которые им предоставляет Фонд развития моногородов. При этом все льготы как для инвесторов ОЭЗ сохраняются. Так, за счет средств Фонда развития моногородов возможно строительство инфраструктуры для бизнеса, предоставление льготных кредитов и займов (до 250 миллионов рублей под нулевой процент, а от 250-1000 миллионов - под пять процентов).

Еще одна площадка поддержки компаний, реализующих высокотехнологичные проекты в Самарской области - это "Жигулевская долина", региональный оператор "Сколково". Это один из признанных лидеров среди технопарков страны - в рейтинге Ассоциации ТП РФ он занимает третье место по итогам 2019 года. В "Жигулевской долине" сейчас работают около 250 резидентов (почти 2400 рабочих мест), которые ежегодно отчисляют в бюджет 442 миллиона рублей налогов. Кстати, за счет резидентов сейчас идет строительство производственных корпусов "Жигулевская долина - 2".

Как правило, на положительное решение при заходе инвестора в Самарскую область влияет географическое расположение региона - он находится в центре крупного потребительского рынка, в радиусе полтысячи километров от которого проживает порядка 30 миллионов человек. Развитое автомобильное, железнодорожное, речное и авиационное сообщение позволяет транспортировать грузы с минимальными издержками и максимальным комфортом. Не случайно одним из популярных направлений среди инвесторов стало строительство на территории региона логистических центров компаний "Ашан", "Хофф", "Орифлейм", "Красное и Белое", "Мир инструмента", "ДНС", "ЭТМ", "ВИТА", "Почта России" и других.

Кроме того, в Самарской области сейчас в активной стадии идут работы по строительству мостового перехода в районе села Климовка, который станет частью транспортно-логистического коридора Европа - Западный Китай. Этот масштабный объект не только повысит транспортную доступность внутри губернии, но и окажет серьезное влияние на экспортный потенциал всего Приволжского федерального округа. Новая международная транспортная артерия страны пройдет в непосредственной близости от ОЭЗ и ТОСЭР "Тольятти" и приведет к улучшению логистики: через эти площадки пройдут новые транспортные потоки.

- Широкий выбор инвестиционных площадок в Самарской области позволяет удовлетворить потребности любого инвестора, заходящего на территорию региона, - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - При этом акцент сделан на выстраивание прямого и открытого диалога с бизнесом. Для того, чтобы подобрать максимально выгодные условия для каждого, в области действуют специальные институты развития. Специалисты Агентства по привлечению инвестиций оказывают всестороннюю поддержку инвесторам не только по подбору площадки для реализации проекта и его выхода на финальную стадию, но и в процессе развития проекта.