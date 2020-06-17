В Удмуртии учителя осудили за растление семи школьниц и убийство

В Удмуртии учителя Большекибьинской сельской школы в Можгинском районе осудили за убийство, кражу и растление детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

24 сентября 2016 года мужчина поссорился со знакомой, будучи в поле около деревни Нижний Вишур. Во время ругани он несколько раз ударил женщину металлическим прутом по голове и скрылся с места преступления. Женщина от полученных травм умерла на месте. После этого, узнав, что в сумке погибшей лежат 90 тысяч рублей, он вернулся в поле, забрал все деньги и снова ушел.

Также учителя признали виновным в совершении семи преступлений против половой свободы малолетних школьниц.

На судебных заседаниях мужчина свою вину не признавал. Суд приговорил его к 12 годам в исправительной колонии строгого режима. Также в качестве компенсации морального вреда ему придется выплатить потерпевшим один миллион рублей.