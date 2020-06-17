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17.06.2020 10:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе вынесли приговор по делу о смертельном взрыве на нефтезаводе

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Пятерых сотрудников нефтеперерабатывающего завода "Уфанефтехим" суд признал виновными во взрыве, произошедшем на предприятии в июле 2016 года. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

После взрыва на новосибирском полигоне возбудили уголовное дело

Суд установил, что обвиняемые нарушили правила безопасности на опасном производственном объекте, из-за чего в Орджоникидзевском районе Уфы на территории "Башнефть-Уфанефтехим" произошел взрыв газовоздушной смеси с последующей разгерметизацией продуктопровода. Произошел розлив и возгорание нефтепродуктов. Пожар охватил площадь около 300 квадратных метров. В результате аварии шесть человек погибли, а двое получили телесные повреждения.

На скамье подсудимых оказались пять сотрудников предприятия. Их обвинили в нарушении правил безопасности на взрывоопасном объекте, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть более двух лиц. Подсудимые своей вины не признали.

- Орджоникидзевский районный суд Уфы назначил им от трех до пяти лет лишения свободы в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью на взрывоопасных объектах в области нефтепереработки сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу, - уточнили в прокуратуре Башкирии.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

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