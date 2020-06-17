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17.06.2020 09:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Приемный портал

Абитуриенты подадут документы в вузы дистанционно
Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 131(8185)
В этом году абитуриентам будет проще поступить в вузы республики. Ведь количество бюджетных мест выросло более чем на десять процентов. В итоге средний балл за единый госэкзамен, скорее всего, будет ниже, чем в предыдущую кампанию. Ректоры университетов советуют не упускать такой возможности.

Шансов стало больше

Сегодня многие жалеют абитуриентов 2020 года. Ведь из-за пандемии они не только испытали стресс от перехода на дистанционное обучение и отмены традиционного последнего звонка, но и долго мучились в неведении, как и когда у них будет проходить единый госэкзамен. И даже сейчас, когда даты испытаний вроде бы определены, ребята переживают, а вдруг все изменится?

- Постоянные переносы ЕГЭ изматывают. Все время находимся в подвешенном состоянии. Уже надоело ждать и волноваться, хочется скорее сдать экзамены, поступить в университет и хоть немного отдохнуть. Обидно, что все лето придется сидеть за учебниками и заниматься на онлайн-курсах, ждала другого, - говорит ученица 11 класса уфимской гимназии N3 Лиза Ежова.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Рособрнадзор не будет требовать сдавать ЕГЭ в маске и перчатках

Она планирует поступать на исторический факультет и обязательно на бюджет. И шансы у нее хорошие. В Башкирии за счет федеральных средств смогут поступить в вузы и учиться 11,2 тысячи первокурсников, что на тысячу больше, чем в прошлом году. Так, например, в Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) бюджетных мест стало на 350 больше.

- Поступить к нам в этом году будет значительно проще. Мы ожидаем снижения проходного балла. Особенно для тех ребят, кто будет сдавать ЕГЭ по химии, физике и информатике, - отметил ректор УГНТУ Олег Баулин.

В Башгосуниверситете дополнительно появится еще 600 бюджетных мест, в том числе и по направлению журналистика, на котором уже несколько лет студентов учили исключительно на коммерческой основе.

Кроме того, в некоторых вузах региона выросло количество целевиков. В Башкирском государственном медуниверситете (БГМУ) под них выделили 472 места.

- Чтобы получить целевое направление, выпускник школы или колледжа должен обратиться к главному врачу больницы или другого лечебного учреждения и заключить соответствующий договор. Копию документа следует прикрепить к заявлению в личном кабинете абитуриента. Не участвуют в программе целевого обучения только уфимские лечебные учреждения, но ничто не мешает ребятам из Уфы подписать договоры с районными больницами, - уточнил ректор БГМУ Валентин Павлов.

После окончания университета выпускник-целевик обязуется три года отработать в больнице, выдавшей направление, иначе придется возместить все расходы на обучение. Если же медицинская организация по какой-то причине откажется принимать целевика на работу, она должна будет выплатить штраф и вернуть в федеральный бюджет затраченные на учебу средства.

Подпись не потребуется

Главная особенность приемной кампании-2020 в том, что документы в вузы следует подавать в дистанционном формате. Ребятам нужно отсканировать свои бумаги и направить заявление через личный кабинет на сайте выбранного университета либо через суперсервис "Поступление в вуз онлайн". Только вот к интернету и сканерам доступ есть далеко не у всех ребят.

- Мы уже обратились к главам администраций с просьбой помочь школьникам с подачей заявлений в вузы. После 25 июля ребята смогут отсканировать документы и воспользоваться интернетом в сельсоветах, школах, библиотеках или фельдшерско-акушерских пунктах. Но по графику: в понедельник и пятницу с 10.00 до 13.00, в среду с 15.00 до 18.00. Важно, чтобы выпускники не создавали столпотворение, а записались на определенное время, - подчеркнул Айбулат Хажин.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Когда абитуриентам лучше подавать документы в вузы

По его словам, прием документов в колледжи и техникумы Башкирии уже начался, а в вузах кампания стартует 20 июня. С этого дня выпускники школ прошлых лет и техникумов могут уже направить свои заявления в университеты. 11-классникам же придется дождаться результатов ЕГЭ.

Напомним: у выпускников есть право подать документы одновременно в пять университетов, в каждом на три специальности. Электронная цифровая подпись не потребуется. Кроме того, в этом году абитуриентам не нужно сразу предоставлять в учебное заведение медсправку о состоянии здоровья. Ее можно принести в течение года.

Все учтут

Еще одна хорошая новость для абитуриентов-2020: во всех вузах республики заморозили цены на платное обучение по всем программам и направлениям, а ряд университетов при определенных условиях еще и дают поступающим привилегии. Например, особые условия для выпускников медучилищ в Башгосмедуниверситете: на ряд специальностей им предоставят скидки до 50 процентов. Также определенные льготы при поступлении в магистратуру есть у работников образовательных организаций в Башгоспедуниверситете.

Кроме того, в вузах сохраняются все льготы для сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. Дополнительные бонусы принесет абитуриентам и хорошее портфолио: приемные комиссии учитывают золотой значок ГТО, победы в олимпиадах и чемпионате рабочих профессий, отличную учебу и так далее. Такие достижения могут добавить до 10 баллов к результатам ЕГЭ.

- У каждого университета свой перечень учитываемых достижений. Поэтому мы советуем заранее загрузить портфолио в личный кабинет абитуриента, чтобы уточнить сумму дополнительных баллов. Ведь многие даже международные онлайн-конкурсы не входят в перечень достижений, а вот победа в международной олимпиаде по башкирскому языку и литературе принесет дополнительные баллы, - отметил ректор УГНТУ Олег Баулин.

Минпросвещения рекомендовало провести очные выпускные вечера после сдачи ЕГЭ

При поступлении на ряд направлений в университеты республики выпускникам нужно сдать индивидуальные творческие или профессиональные испытания. Их никто не отменял. Но будущим художникам, актерам, музыкантам, скорее всего, придется демонстрировать свои способности в режиме онлайн. Хотя представители вузов надеются, что ситуация изменится, и они смогут провести очные встречи с поступающими.

- Пока нет иного распоряжения, готовимся проводить онлайн-собеседования и видеоэкзамены, - отметила ректор Уфимского госинститута искусств имени Загира Исмагилова Амина Асфандьярова.

На журфаке Башгосуниверситета решили изменить формат творческого конкурса: отказаться от традиционного сочинения и ограничиться портфолио и онлайн-собеседованием.

Компетентно

Айбулат Хажин, министр образования РБ:

- Из-за пандемии коронавируса выпускные вечера в школах республики пройдут в этом году в онлайн-формате 27 июня. Но у детей должен быть праздник, поэтому мы планируем при благоприятном исходе и с разрешения санитарных врачей провести офлайн выпускной бал для выпускников после завершения основного этапа сдачи ЕГЭ. Там же выдадут и медали "За особые успехи в учении" выпускникам 11 класса, имеющим по всем предметам учебного плана отметки "отлично" без учета результатов ЕГЭ. Предварительно определена единая дата проведения выпускного бала - 25 июля 2020 года.

Между тем

Коммерческие агропредприятия теперь могут выучить для себя работников за счет бюджетных средств: им возместят до 90 процентов затрат по договорам о целевом обучении студентов в университете и до 30 процентов в колледжах.

- Есть обучение для специалистов всех областей сельского хозяйства. В этом году внесли изменения в госпрограмму развития сельских территорий, где предусматривается возмещение затрат для сельхозпроизводителей в размере 90 процентов. Допустим, обучение стоит 120 тысяч, а вернется - 108 тысяч. Это работает только для аграрных направлений, - уточнил ректор Башкирского государственного аграрного университета Илдар Габитов.

Кстати

С поступлением иностранцев в университеты Башкирии проблем не будет, уверяют ректоры. У них наработана богатая практика проведения экзаменов с зарубежными абитуриентами в дистанционном формате.

- В УГАТУ учатся студенты из 42 стран. Проблем нет. Все отработано в предыдущие годы, - отметил ректор Уфимского государственного авиационного технического университета Сергей Новиков.

Как поступить в колледж

Прием документов на очную форму обучения в колледжи и техникумы завершается 25 августа 2020 года. Но при наличии свободных мест могут продлить до 25 ноября 2020 года.

Подать заявление о приеме и документы можно по традиционной либо

электронной почте на адрес учебного заведения. Приемная комиссия будет оценивать средний балл аттестата.

Общество Образование Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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