Александр Усс: "Задача полной реабилитации территории вполне решаема"

Губернатор Красноярского края Александр Усс вместе с министром экологии России Дмитрием Кобылкиным, полномочным представителем президента в СФО Сергеем Меняйло и главой Росприроднадзора Светланой Радионовой побывали с рабочей поездкой в Норильске, где 29 мая произошел разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3 ОАО "НТЭК", повлекший за собой серьезный экологический ущерб.

Рядом с местом аварии уже проводят рекультивацию почвы. Вывезено более 80 тысяч тонн загрязненного грунта. Также продолжается сбор нефтепродуктов на реке Амбарной, где установлены боновые заграждения. Общая протяженность установленных заграждений - 6230 метров. Благодаря бонам и другим способам борьбы уже удалось собрать более 30 тысяч кубометров топливно-водяной смеси. После удаления воды из смеси оставшееся топливо, по мнению специалистов, можно будет использовать по назначению.

Рабочая группа побывала в лагере спасателей на реке Амбарной, ознакомилась с ходом работ и приняла участие в видеоконференции с министром МЧС России Евгением Зиничевым на тему ликвидации последствий разлива нефтепродуктов под Норильском. Объединенная группировка спасателей здесь уже насчитывает 728 человек и 298 единиц техники.

Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что главная задача на сегодня - принять исчерпывающие меры по ликвидации последствий произошедшей аварии и исключить повторение подобной ситуации, в том числе путем совершенствования экологического законодательства Российской Федерации.

На совещании под председательством министра экологии РФ по вопросу минимизации негативного воздействия на окружающую среду Александр Усс подчеркнул, что благодаря слаженной работе объединенной группировки спасателей удалось в достаточно короткие сроки миновать критическую ситуацию и локализовать последствия.

- Установлено большое количество боновых заграждений, что позволило минимизировать попадание топлива в озеро Пясино. И ситуация, которую мы наблюдали несколько дней назад, радикально отличается от той, что есть сейчас. До полной реабилитации территории еще далеко, но цель вполне достижима, - заявил глава региона.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова проинформировала коллег о результатах мониторинга загрязненных объектов и сообщила, что под эгидой комиссии, созданной при Минприроды России, работа продолжится до тех пор, пока фоновые показатели не достигнут нормы.

- Все замеры грунта и воды мы сделали, сейчас ждем от компании проекты по утилизации топливных смесей и грунта. Технологии должны соответствовать утвержденным экологическим законодательством критериям, - подчеркнула она.

Подводя итоги совещания, Дмитрий Кобылкин поблагодарил коллег за работу и предложил рассмотреть возможность продолжения сотрудничества с использованием научной базы Сибирского федерального университета, а также с неизменным ориентиром на мнение коренных жителей региона, экспертной и научной общественности.

По итогам рабочей поездки губернатор сообщил, что худшие прогнозы, связанные с аварией, не оправдались.

- В двадцатых числах июня федеральный характер реагирования на эту чрезвычайную ситуацию будет снят. Дальнейшая работа будет продолжаться при региональном уровне руководства. Я полагаю, что на это могут понадобиться годы, но задача полной реабилитации территории является вполне решаемо", - заявил Александр Усс.

Как считает глава региона, особенно важно не допустить повторения подобных чрезвычайных ситуаций. Для этого предприятиям необходимо модернизировать производство, а власти - усилить федеральное и региональное влияние в сфере экологии в арктической зоне, в том числе создавая стационарные посты экологического мониторинга.