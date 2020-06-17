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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Против вируса во всеоружии

Новый медцентр минобороны принял на лечение первых больных COVID-19
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 131(8185)
Среди пациентов многофункционального медицинского центра, построенного в Новосибирске, есть и те, у кого подозревают наличие коронавируса, и люди с уже подтвержденным диагнозом COVID-19. Корреспондент "РГ" побывал в новой клинике и убедился в возможностях военных врачей оказывать медпомощь высокого уровня.
Оборудованию нового медцентра могут позавидовать лучшие клиники Новосибирска Фото: Никита Зайков Оборудованию нового медцентра могут позавидовать лучшие клиники Новосибирска Фото: Никита Зайков
Оборудованию нового медцентра могут позавидовать лучшие клиники Новосибирска Фото: Никита Зайков

Медцентр действует как полноценная больница. Диагностические кабинеты и реанимационные палаты оборудованы новейшей техникой и позволяют врачам взаимодействовать с пациентами без прямого контакта. Автоматика оповестит о возможном ухудшении состояния больного, а благодаря системе видеонаблюдения с пульта медицинской сестры можно установить контакт с любым из больных. Пока что клиники такого уровня большинство из нас видели разве что в кино.

Фото: iStock
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Двухэтажное здание центра площадью четырнадцать тысяч квадратных метров возвели в рекордно короткие сроки: строители начали работу 20 марта, а уже 15 мая отрапортовали о готовности. Еще какое-то время понадобилось на то, чтобы поставить и запустить оборудование, а сегодня здесь проходит лечение больше двух десятков пациентов. Это и военнослужащие, и военные пенсионеры, и члены их семей.

- Центр работает в полноценном режиме, все функциональные подразделения введены в эксплуатацию, - подчеркнул начальник 425-го военного госпиталя, полковник медицинской службы Алексей Усков. - Штат укомплектован на сто процентов, работает около сорока врачей, которые прошли необходимую подготовку по лечению коронавирусной инфекции. Пока что загрузка коечного фонда составляет примерно двадцать процентов. У нас организовано взаимодействие с минздравом Новосибирской области, при необходимости мы готовы выделить необходимое количество коек и для лечения гражданских лиц, госпиталь работает в системе ОМС.

Для строительства подобных медцентров были разработаны типовые проекты, в которых учтены тонкости работы с инфицированными больными. Например, в каждой палате, неважно, общей, или реанимационной, два входа - то есть пациент всегда попадает в нее прямо с улицы. А значит, коридоры больницы остаются относительно безопасными.

Но главное, это, конечно, техника. Из 160 палат - два десятка одноместных реанимационных и каждая оснащена современным аппаратом ИВЛ, мониторами и другим необходимым оборудованием. Вся информация поступает на пост медицинской сестры. Одним нажатием кнопки она при необходимости плавно меняет положение пациента.

- Реанимационные палаты также оснащены мобильным аппаратом экстракорпоральной мембранной оксигенации, - отмечает старший ординатор отделения реанимации Сергей Житомирский. - У здорового человека кровь насыщают кислородом легкие, но в тяжелых случаях при новой коронавирусной инфекции эти процессы нарушаются. Функцию легких берет на себя оборудование. Оно чуть сложнее смартфона, но намного круче, потому что спасает жизни.

Фото: Минобороны РФ
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Самое высокотехнологичное оборудование - скрининговый аппарат МРТ с функцией 3D-реконструкции, что дает медикам возможность рассмотреть каждый участок в объемном изображении. Помимо прочего, МРТ до мельчайших деталей позволяет выявить изменения в легких, в том числе в случае вирусной пневмонии.

Реанимационные палаты пока пустуют, но находятся в режиме тревожного ожидания. Тяжелых случаев заболеваний в новом медцентре еще не было, все пациенты - с динамикой выздоровления и находятся в общих палатах так называемой "красной зоны". Доступ персонала сюда возможет только в спецкостюмах, которые полностью защищают от возможного заражения.

Тем временем

В числе первых пациентов медцентра оказался военный пенсионер Сергей Кочуров. Он почувствовал себя плохо и 25 мая пришел в поликлинику 425-го госпиталя. Диагностика показала развитие двусторонней пневмонии.

- В основном я соблюдал режим, находился дома, выходил только в аптеку и за продуктами, - вспоминает Сергей Кочуров. - Когда поступил сюда, еще не было хрипов и высокой температуры. Можно сказать, повезло, что вовремя диагностировали болезнь, иду на поправку. А если бы переносил пневмонию на ногах, кто знает, чем бы все закончилось.

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