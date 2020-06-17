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17.06.2020 09:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Перейдут ли вузы на дистанционное обучение в новом учебном году

Текст: Мария Агранович, Ольга Бухарова
Как университеты начнут учебный год? Каким будет соотношение очного и дистанционного обучения? На эти вопросы ответили участники онлайн-совета экспертов, прошедшего в "Российской газете".

Дмитрий Суслов, и.о. проректора по учебной работе Новосибирской государственной консерватории им. Глинки:

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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- Надеемся, что не "накроет" вторая волна эпидемии и мы выйдем в аудитории. Конечно, в консерватории было организовано дистанционное обучение, но оно несопоставимо по качеству с очным. Именно в творческих вузах разница очень заметна. У нас большинство самых важных занятий - индивидуальные уроки педагога и студента, когда нужно обращать внимание на каждую деталь: движение рук, дыхание. Поэтому мы надеемся все-таки, что у нас сохранится очное обучение.

Сергей Шлык, ректор Ростовского государственного медицинского университета:

- У нас в этом году дистанционного обучения будет намного больше, особенно по тем предметам, где не нужно индивидуального подхода. Конечно, хирурга на "удаленке" не обучишь, но какие-то исторические, вспомогательные дисциплины уйдут на дистантанционку.

Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета:

- Еще до пандемии мы примерно 20 процентов всего образовательного контента перевели на дистанционный формат с помощью онлайн-курсов, электронных ресурсов, различных виртуальных тренажеров. После пандемии планируем, что в цифре будет около 40 процентов. Наши исследования с Высшей школой экономики показывают: студенты лучше всего усваивают информацию, которая подается в смешанном формате: часть - онлайн, часть - вместе с преподавателем. Думаю, за этим будущее. На сто процентов в дистант мы никогда не перейдем. Но 40 процентов - вполне нормально.

Игорь Реморенко, ректор МГПУ:

Фото: iStock
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- В первую очередь, в дистанционный формат будут переходить какие-то рутинные вещи, которые можно освоить самостоятельно. Но не могу не отметить, как по-новому "развернулись" у нас некоторые творческие направления. Кто бы мог подумать, что хоровое дирижирование и хоровое исполнение разных песен через Zoom вдруг захватит мир! А мы видим, как это здорово получается. Конечно, это не заменяет очных занятий, но дает возможность творить, придумывать новое.

Николай Кудрявцев, ректор МФТИ:

- Мы можем как угодно относиться к дистанционному образованию, но выбирать будем не мы, а нынешние школьники, завтрашние выпускники. Это новое поколение: по-другому себя ведут, иначе мыслят. Информационные технологии их уже изменили. Это вызов, который вузам нужно принять. Безусловно, личные контакты сохранятся. Но университет уже не будет таким, каким был до пандемии.

Видеоотчет совета экспертов смотрите на сайте "РГ" 19 июня, подробности обсуждения читайте в ближайшем номере газеты.

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