В Алтайском крае приступили к первому этапу снятия карантинных ограничений: регион открыли для туристов. Правда отдыхающим пока доступны только учреждения, имеющие медицинские лицензии. Корреспондент "РГ" побывала в Белокурихе - федеральном курорте, где пять санаториев открылись после длительного периода самоизоляции.

Белокуриха встретила нас ясной, солнечной погодой, утопающими в цветах аллеями и... непривычной тишиной. Середина июня - разгар туристического сезона. Обычно в это время на популярном сибирском курорте яблоку негде упасть. Но сейчас здесь еще пустынно: нет очередей у кафе и бассейнов, которые пока не работают, нет прогуливающихся на ореховой аллее. Картинка как из фильма про апокалипсис: рекламные щиты зазывают на экскурсии и предлагают деликатесы, а на улицах - ни души.

Но город-курорт все-таки постепенно оживает от "пандемической спячки" - на стоянках у санаториев появились машины с номерами других регионов. Первые отдыхающие выгружают багаж, торопятся заселиться, чтобы прогуляться, подышать чистым горным воздухом. Соскучившиеся по отдыху туристы прибывают в Белокуриху со всей Сибири - из Новосибирской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. А Рамиль и Эльза Аюповы с двумя маленькими дочками приехали из Нефтекамска (Республика Башкортостан).

- Отпуск планировали давно, еще до начала пандемии, - вспоминает Рамиль Аюпов. - Волновались, что из-за карантинных ограничений все сорвется. Но нам повезло - прямо перед поездкой на Алтае открыли санатории, так что не пришлось переносить отдых или вообще отказываться от путевки.

Аюповы в Белокурихе впервые. Приехали на алтайский курорт по совету друзей.

- Мы настроены хорошо отдохнуть. Конечно, приходится везде ходить в масках, но даже дети относятся к этому с пониманием. Зато наслаждаемся тишиной и отсутствием толпы отдыхающих, - делится впечатлениями Эльза Аюпова.

Аюповы заселились в санаторий "Белокуриха". Всего на прошлой неделе возобновили работу пять из пятнадцать санаториев курорта, в том числе три самых крупных - "Россия", "Алтай-вест" и "Белокуриха". Ежедневно в них заезжает по десять-пятнадцать человек, так что к концу июня отдыхающих на курорте будет несколько сотен. Но на сто процентов заполнить корпуса не получится.

- Мы размещаем гостей по одному в номер, вместе селим только семьи, - пояснила директор "Белокурихи" Елена Энгельгардт. - На входе в санаторий обязательный контроль температуры, ее измеряют ежедневно и отдыхающим, и сотрудникам. На ресепшене, в ресторанных залах и других местах общего пользования нанесена разметка, чтобы ограничить контакты отдыхающих.

Все медицинские процедуры теперь только индивидуальные. По словам главврача санатория Оксаны Корвяковой, после каждой процедуры кабинеты обрабатывают дезинфицирующими средствами, чтобы можно было принять следующего отдыхающего. Бассейны и другие коллективные оздоровительные комплексы пока не работают. И самое главное - гостей санатории принимают только при наличии отрицательного теста на COVID-19 и справки об отсутствии контактов с зараженными.

Семью Аюповых не смутили сложности со сдачей тестов и получением справок. "Понимаем, что нужно выполнить все предписания санитарных врачей, чтобы не испортить отдых ни себе, ни другим. Да и с получением этих документов у нас особых проблем не возникло", - уверяет глава семьи.

Но не всем удается быстро и без проблем оформить необходимые справки. Как рассказал корреспонденту "РГ" руководитель дирекции санаториев Белокурихи Сергей Криворученко, у многих отдыхающих возникли сложности с их получением.

- А ведь еще нужно оформить санаторно-курортную карту, хотя поликлиниках сейчас нет планового приема. Поэтому многие, кто заранее бронировал места, не смогли вовремя оформить все документы. И теперь они либо переносят отпуск, либо вообще отказываются от путевок. В таких условиях нам сложно прогнозировать, сколько отдыхающих в июне и в целом в этом сезоне приедут в Белокуриху. Все будет зависеть от эпидситуации, - отметил Сергей Криворученко.

А те, кому все-таки удалось получить справки и приехать на курорт, наслаждаются местными красотами, гуляют по аллеям и терренкурам, принимают не только лечебные, но и солнечные ванны. До обеда день отдыхающих расписан по минутам: прием врача, процедуры, отдых после лечения. А после обеда курортники жаждут развлечений, которых, правда, в условиях карантинных ограничений в Белокурихе пока немного. Не работают открытые бассейны и пляжи. Не принимают посетителей музеи, нельзя посидеть даже в летнем открытом кафе - кормят здесь только на вынос. Чем же заняться отдыхающим?

В первую очередь общением с алтайской природой, на прогулки ограничений нет. Можно подняться на Церковку или отправиться к подножию горы Четыре брата. На кресельном подъемнике это будет быстрее - с высоты птичьего полета видно всю Белокуриху. Правда подъемник пока работает только три дня в неделю - в пятницу, субботу и воскресенье. Можно прокатиться по горному серпантину на строящийся курорт "Белокуриха-2", посмотреть на старинные купеческие дома в Андреевской слободе, сделать селфи на огромном стуле и у "пепелаца" из фильма "Кин-дза-дза". Но музей шоколада и популярный трактир "Гоголь" пока закрыты.

В самой Белокурихе можно сходить в музей кузнечного дела. Известная на всю страну кузнец Анна Билецкая готова принимать на экскурсию пока только отдельные семьи, но не группы. "Надеюсь, что в ближайшее время снимут все ограничения и отдыхающие смогут у нас сами выковать себе брелок на память о Белокурихе", - отмечает Анна.

Комментарий

Константин Базаров, глава города Белокуриха:

- В течение ближайших недель на курорте поэтапно откроются все санатории, имеющие медицинские лицензии. А дальше, по мере снятия ограничений, начнут работать гостиницы, турбазы и пансионаты. Для города, специализирующегося на санаторно-курортной деятельности и туризме, это имеет огромное значение. Ведь почти два с половиной месяца большинство предприятий Белокурихи простаивали.