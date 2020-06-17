Северный драмтеатр имени Михаила Ульянова в маленьком городе Тара специально для подростков ставит спектакли, которые учат ребят противостоять трудностям жизни. Вместе с психологами они обсуждают близкие им сюжеты, находят свои решения и вместе с актерами играют свой финал. Проект "Своя территория" уже вышел за пределы Омской области и получил поддержку президента РФ.

Почему "взрослый" театр решил включиться в воспитательный процесс? "Потому, что мы все родители, - объясняет руководитель проекта, директор театра Анджей Неупокоев. - Сам воспитываю четверых детей и отчетливо понимаю, как современным подросткам нужна поддержка. Почему бы не помочь им в решении трудных жизненных задач? Для начала пригласил на спектакль профессионального психолога. И получил эффект разорвавшейся бомбы.

Лакмусовой бумажкой стал сюжет о первой любви. Скептически настроенных подростков будто подменили. Они загорелись, начали дискутировать, спорить. Пригласили на спектакль другой класс - та же история. Обсуждение построено так, чтобы дети общались друг с другом. И вместе находили хэппи-энд в любой ситуации. Это опыт, который им запомнится на всю жизнь.

Проект родился в Таре три года назад. Обсуждали с родителями, учителями, врачами, чиновниками, даже священнослужителями. Сошлись на том, что надо попробовать. Сейчас в подростковом репертуаре театра три часовых спектакля, сюжеты которых обсуждают юные зрители. Что может дать им "Своя территория"? По мнению ведущего специалиста Омского центра психолого-медико-социального сопровождения несовершеннолетних Ларисы Воробьевой, Северный театр, по сути, внедряет современную технологию работы с подростками и реально им помогает.

Прежде чем школьники увидят постановки, видеозапись спектакля показывают родителям, и с их согласия проходят обсуждения с ребятами. Директор театра Неупокоев называет даже цифры: каждый четвертый участник эксперимента готов стать волонтером, чтобы помогать ровесникам в тяжелой ситуации. Специалисты Омского госуниверситета разработали специальные методики, по которым прошли обучение 400 учителей и школьных психологов. Записи спектаклей показывают в школах области, их обсудили 138 тысяч подростков.

Увы, на время эпидемии коронавируса работу приостановили. Но театр уже задумал семь новых постановок. Проблема - нет подходящих пьес: не пишут о подростковых проблемах всерьез. Театру пришлось объявить конкурс - и уже пришло полтора десятка сюжетов. Среди авторов есть и подростки. Им нужно выговориться.

Кстати

По данным Омского центра психолого-медико-социального сопровождения, 51 процент подростков предпочитают обращаться со своими проблемами к друзьям и ровесникам, 19 процентов - к родителям, 8 процентов - к учителям. А 22 процента подростков о том, что их тревожит, не хотят говорить ни с к кем.