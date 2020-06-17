В Красноярском крае произошел разлив нефтепродуктов

В Красноярском крае - вновь утечка топлива. На этот раз ЧП произошло в Абалаково на территории нефтебазы при перекачке бензина из железнодорожной цистерны в резервуар, принадлежащий компании "Красноярскнефтепродукт".

Как сообщают РИА Новости, топливо разлилось на тысяче квадратных метров. На территории Абалаковского сельсовета был оперативно введен режим повышенной готовности.

В пресс-службе компании информацию подтвердили, уточнив, что на данный момент режим повышенной готовности уже снят. По последней информации вылилось около трех кубометров бензина АИ-98. Однако все топливо осталось в границах обвалования - за территорию базы, в водоемы оно не попало.

Компания собрала разлившиеся нефтепродукты, засыпала почву специальным биосорбентом, разлагающим углеводороды. Для ликвидации разлива были привлечены 37 работников компании и 9 сотрудников МЧС, девять единиц спецтехники. К шести утра по красноярскому времени (01:00 МСК) работы были завершены.