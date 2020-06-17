В Новосибирске возведут пешеходный мост под дамбой Октябрьского моста

На левом берегу Оби в Новосибирске развернулась масштабная стройка. Одновременно здесь возводят и реконструируют несколько объектов, которые вольются в современную инфраструктуру "Многофункциональной ледовой арены" (ледовый дворец спорта). Спортивный объект, которого так не хватало мегаполису, возводят к молодежному Чемпионату мира по хоккею, которой пройдет в Новосибирске в 2023 году. Все объекты должны быть сданы раньше - в 2021-2022 годах.

Строительство ведется под контролем федерального центра, региональных и городских властей. Серьезное финансирование также - из трех источников.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на стройплощадке провел заседание выездного штаба. В "Схеме обеспечения транспортной доступности к ледовому дворцу" - восемь крупных объектов, реализация которых ведется областными и городскими структурами. В их числе - строительство автодороги от пляжа "Наутилус" с заездом на дамбу Октябрьского моста, автодороги от улицы Немировича-Данченко до арены, реконструкция автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и автодороги от площади имени Профессора Лыщинского до городского пляжа, реконструкция пл. Лыщинского с участками автодороги, примыкающей к площади Лыщинского, а также улицам - Немировича-Данченко, Блюхера, Горской, проспекту Карла Маркса. Также будет создан комплекс сооружений поверхностного водоотвода, благоустроена прилегающая к ледовому дворцу территория. Значительным событием для города станет открытие новой станции метро "Спортивная" (в последний раз станцию метро в Новосибирске сдавали более 10 лет назад).

Еще один крупный объект - многоуровневый пешеходный переход с эстакадной частью над строящейся дорогой. К тому же, он еще и уникальный: в нем впервые в России будут применяться полноразмерные лифтовые подъемники вместимостью восемь человек, которые будут работать круглосуточно.

- Пешеходный переход с лифтами через Октябрьский мост соединит пляж "Наутилус" и строящуюся станцию метро "Спортивная". Одна часть перехода пройдет над автодорогой, другая - под землей. В будущем появятся остановки общественного транспорта, от которых будут оборудованы спуски к арене, - доложил мэру начальник МУП "Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений" Александр Мысик.

Фото: Татьяна Кравченко

Участники заседания прошли по тоннелю под дамбой Октябрьского моста. Собственно, здесь граничат два крупнейших района Новосибирска - Кировский и Ленинский. И с новым переходом жителям обоих районов будет гораздо легче добираться до своих домов.

- Сейчас идет очередной этап строительства всего транспортного комплекса, который связан с территорией, примыкающей к ЛДС. В зоне нашего внимания - пять дорожных и коммунальных объектов. Это и транспортные развязки, пешеходная зона, ливневая канализация, - сказал Анатолий Локоть. - Я удовлетворен темпами строительства инфраструктурных объектов. Работы начались вовремя и ведутся с опережением графика. Очень быстро строится пешеходный переход, он двухуровневый, в нем будут установлены лифты для маломобильных граждан. Без остановок, в соответствии с графиком, идет строительство станции метро "Спортивная". В этом году будут полностью возведены под перекрытия стены, завершены все строительно-монтажные работы. А со следующего года начнется монтаж оборудования. Самая объемная и дорогостоящая его часть - эскалаторы. После этого приступим к внешней отделке. Это тоже очень важно. Мы хотим, чтобы внешний вид станции соответствовал ледовому дворцу.

Мэр Анатолий Локоть сообщил, что губернатор региона Андрей Травников поддержал идею городских властей создать рекреационную зону, начиная от ЛДС и вдоль реки Оби - вплоть до Бугринского моста. Проект уже разработан.

Председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев, говоря о значении строящейся новой инфраструктуры, также отметил правильное решение создать вокруг ЛДС зеленую территорию.

- Все будущие объекты будут востребованы не только во время крупных соревнований, но и в обычной жизни горожан. Надеемся, это будут красивые, удобные объекты, достойные нашего города, жители которого любят спорт, и особенно хоккей, - сказал Дмитрий Асанцев.

Завершить строительство дорог к ледовой арене и реконструкцию дамбы и дороги к пляжу "Наутилус" планируется к августу 2022 года. Пешеходный переход будет сдан в июне 2022 года, тогда же будет запущена станция метро "Спортивная".