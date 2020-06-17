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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Не бойся, я с тобой!

Сельский театр разработал проект, помогающий подросткам в стрессовых ситуациях
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 131(8185)
В Омской области Северный драматический театр имени М. А. Ульянова (г. Тара) специально для подростков ставит необычные спектакли, которые учат ребят противостоять жизненным трудностям. Под руководством опытных психологов дети обсуждают близкие им по духу сюжеты, ищут выход из сложной ситуации. И вместе с актерами играют свой, собственный финал пьесы.
Ребята сами решают, каким должен быть финал спектакля, и выходят на сцену, чтобы сыграть его Фото: Северный драматический театр имени М. А. Ульянова Ребята сами решают, каким должен быть финал спектакля, и выходят на сцену, чтобы сыграть его Фото: Северный драматический театр имени М. А. Ульянова
Ребята сами решают, каким должен быть финал спектакля, и выходят на сцену, чтобы сыграть его Фото: Северный драматический театр имени М. А. Ульянова

Но почему "взрослый" театр взялся за несвойственный ему репертуар?

- Потому что все мы родители. Сам воспитываю четверых детей и отчетливо понимаю, как современным подросткам нужна поддержка. Но, попадая в сложную ситуацию, они либо ищут ее у ровесников, либо вовсе замыкаются. Нередко ни к чему хорошему это не приводит, - поделился с "РГ" руководитель проекта, директор театра Анджей Неупокоев. - Я подумал, что решать эту трудную задачу вместе со специалистами. Для начала пригласил на спектакль профессионального психолога.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Темой спектакля стала история первой любви. Скептически настроенных подростков будто подменили. Они "загорелись", начали дискутировать, спорить, задавать вопросы.

Обсуждение построено так, что дети общаются не с психологом, а друг с другом. Сами находят правильное, по их мнению, решение. Убеждаются, что выход из любой ситуации можно найти, какой бы драматичной она ни была. А это уже собственный опыт, который они запомнят на всю жизнь.

"Было интересно. Мы вместе с ребятами решали конкретные жизненные задачи. Даже не ожидал, что может быть столько вариантов". "Я вышел на сцену и сыграл с актерами наш финал. Это супер!" "А я рассказала про спектакль всем знакомым девочкам. Они тоже хотят посмотреть",- поделились впечатлениями подростки.

Прежде чем начать социальный проект "Своя территория", его авторы организовали десятки дискуссий, круглых столов с родителями и классными руководителями, учителями и врачами, чиновниками и священнослужителями. Сломали немало копий. Но, в конце концов, решили, что дело того стоит.

Сейчас в репертуаре театра - три часовых спектакля, сюжеты которых, что называется, цепляют юных зрителей.

Три школьницы с одинаковыми именами - три Наташи - впервые влюблены. Одна маниакально преследует предмет своей страсти. Из другой родители "куют" отличницу, и вместо того, чтобы, хотя бы мельком видеть Его, она корпит над учебниками. Третья безнадежно влюблена в Диму Билана.

История двух подруг: одна борется с раком и изо всех сил цепляется за жизнь, а другая вступает в интернет-сообщество самоубийц.

Студент проигрывает в карты соседу по общежитию приличную сумму. Тот готов простить долг при условии, что он выбьет деньги у другого проигравшего бедолаги. Или убьет должника.

Такое может произойти с любым подростком. Кажется, все, тупик. И обратиться не к кому.

По словам экспертов, проблема отцов и детей существовала всегда, а сегодня только обострилась. Родители - в делах, а дети не расстаются с гаджетами. Сети формируют у них клиповое мышление. Мозг уже не стремится все запомнить, стирает сюжеты и ждет новых. У подростков плохо развивается память, страдает логика. Поэтому, оказавшись в реальной непростой ситуации, они становятся беспомощными. Между тем 14-19-летние - это группа риска, которая подвергается наибольшей агрессии, в том числе и в соцсетях.

- "Своя территория" - один из способов исправить ситуацию. По сути, проект Северного театра - это современная технология работы с подростковой аудиторией, - поясняет ведущий специалист Омского центра психолого-медико-социального сопровождения несовершеннолетних Лариса Воробьева. - Задача проекта - укрепить ребят, научить справляться с трудностями, обрести уверенность в своих силах, выбрать оптимальную манеру поведения.

По словам специалистов, уже очевидно, что оригинальная методика работает.

- Итоговые тесты показали: у детей повышается самооценка, проявляются лидерские и творческие качества. А жизнестойкость превышает средние показатели, - утверждает Анджей Неупокоев. - Ребята становятся откровеннее, отзывчивее. Каждый четвертый участник эксперимента готов помогать ровеснику в тяжелой жизненной ситуации, стать волонтером.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
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Записи спектаклей уже показали в половине школ Омской области, их посмотрели и обсудили 138 тысяч подростков. Мало того, эксперимент Северного драматического театра признан проектом общенационального значения в области культуры и искусства и получил грант президента РФ.

Сегодня эту работу остановила пандемия коронавирусной инфекции. Но она обязательно продолжится, когда болезнь отступит. В планах театра - еще семь постановок. Чтобы не терять времени даром, объявили творческий конкурс и уже получили полтора десятка интересных сюжетов. Любопытно, что в числе авторов - и сами подростки, решившие рассказать правду о том, что с ними происходит на улице, дома, в школе и в соцсетях.

Компетентно

Ольга Рублева, психолог, руководитель кемеровского телефона доверия:

- В условиях самоизоляции больше всех страдают подростки - они отрезаны от личного общения, коллектива, увлечений. Вместо привычного образа жизни получают постоянные нотации взрослых, замечания и вторжения в личное пространство. Любой подросток стремится к самостоятельности, быть под постоянным присмотром родителей для него невыносимо. Невозможность выйти из дома, погулять с друзьями выбивает подростка из колеи, он начинает протестовать и защищаться. Бесполезно требовать от него беспрекословного подчинения - сделаете только хуже. Нужно искать взвешенные и продуманные компромиссы. Возможность выходить из дома ненадолго, но регулярно (вынести мусор, погулять с собакой) поможет снять эмоциональное напряжение и разрядит накаляющуюся ситуацию в семье.

Если вы вынуждены длительное время проводить дома вместе с бунтующим подростком, начните с простого и честного разговора. Дети редко признают, что они не правы, редко идут на уступки. Но нужно четко и понятно объяснить важность соблюдения установленных правил, показать, что вы небезразличны к боли ребенка и желаете помочь ему. Например, скажите: "Я вижу, как тебе тяжело, но существует опасность. Как я могу тебе помочь? Мне надоело ссориться. Давай подумаем вместе, что можно сделать, чтобы соблюсти правила и при этом облегчить вынужденную изоляцию". Будьте готовы к тому, что такой разговор придется повторять неоднократно.

Чтобы ситуация с вирусом перестала быть абстрактной новостью из интернета и телевизора, обсудите со всеми членами семьи план действий на случай, если кто-то из вас заболеет. Если вы включите в обсуждение подростка, он увидит, что в этом случае ему придется либо разлучиться с вами на длительное время, либо взять на себя часть обязанностей взрослых. Тем самым вы покажете ребенку ситуацию более широко, а не просто запретите выходить ему из дома, потому что вам за него страшно. Вы разделите с ним ответственность, как со взрослым, на равных.

Телефоны доверия: (3842) 57-07-07, 8-800-2000-122.

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