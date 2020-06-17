ФСБ задержала двух участников нападения на Дагестан в 1999 году

ФСБ задержала двух бывших членов банд Басаева и Хаттаба, которые принимали участие в нападении на Дагестан в август 1999 года.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, в ходе совместной работы со Следственным комитетом были собраны неопровержимые доказательства соучастия в данном преступлении не понесших уголовного наказания за его совершение уроженцев Ставропольского края Суртланбека Аджиньязова, 1972 г.р., и Русланбека Арсланова 1969 г.р.

Судя по кадрам оперативного видео, одного из подозреваемых задержали в Дагестане на территории стройки, где он проживал в строительной бытовке. Как отметили в ЦОС Аджиньязов и Арсланов были задержаны во взаимодействии с МВД и доставлены в орган предварительного следствия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение по ст. 317 УК России ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

В спецслужбе подчеркнули, что ФСБ, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, продолжает розыск всех соучастников вооруженного нападения бандформирований Басаева и Хаттаба на Республику Дагестан в августе-сентябре 1999 года, в результате которого погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц и был нанесен значительный ущерб экономике Республики. Мероприятия по розыску избежавших уголовной ответственности соучастников преступлений террористического характера прошлых лет продолжаются.