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17.06.2020 13:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСБ задержала двух участников нападения на Дагестан в 1999 году

Текст: Иван Егоров
ФСБ задержала двух бывших членов банд Басаева и Хаттаба, которые принимали участие в нападении на Дагестан в август 1999 года.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, в ходе совместной работы со Следственным комитетом были собраны неопровержимые доказательства соучастия в данном преступлении не понесших уголовного наказания за его совершение уроженцев Ставропольского края Суртланбека Аджиньязова, 1972 г.р., и Русланбека Арсланова 1969 г.р.

Фото: РИА Новости
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Судя по кадрам оперативного видео, одного из подозреваемых задержали в Дагестане на территории стройки, где он проживал в строительной бытовке. Как отметили в ЦОС Аджиньязов и Арсланов были задержаны во взаимодействии с МВД и доставлены в орган предварительного следствия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение по ст. 317 УК России ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

В спецслужбе подчеркнули, что ФСБ, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, продолжает розыск всех соучастников вооруженного нападения бандформирований Басаева и Хаттаба на Республику Дагестан в августе-сентябре 1999 года, в результате которого погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц и был нанесен значительный ущерб экономике Республики. Мероприятия по розыску избежавших уголовной ответственности соучастников преступлений террористического характера прошлых лет продолжаются.

Происшествия Терроризм Антитеррор Правительство ФСБ Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан РГ-Видео

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