Трутнев: Часть институтов развития СКФО будет ликвидирована

Достигнута договоренность об участии СКФО в качестве "пилотного" округа во всех наиболее значимых проектах, реализуемых Минкомсвязи России. Например, в проектах по созданию двух центров управления регионами по образцу аналогичного центра в Московской области. При взаимодействии с руководителями "Газпрома", "Россетей", "Сбербанка" и "Ростелекома" проработаны вопросы реализации на территории субъектов округа ряда инвестиционных проектов, в том числе "Умный город", "Энергоэффективные технологии", "Разметка данных" и ряда других, направленных на обеспечение социально-экономического развития субъектов округа и его инфраструктурное развитие.

"Уверен в том, что одними бюджетными средствами, сколько бы их не выделяли, добиться экономического развития невозможно. Бюджетные инвестиции должны использоваться как инструмент, создающий возможности для реализации проектов частных инвесторов. Мы так работаем на Дальнем Востоке уже шесть лет, где на один бюджетный рубль приходится 15 рублей частных инвестиций. На Северном Кавказе эта цифра составляет менее 40 копеек - в 30 раз меньше. При значении мультипликатора на уровне Дальнего Востока экономика Северного Кавказа получила бы 800 млрд рублей частных инвестиций, а это уже совсем другая цифра и совсем другие результаты работы", - отметил зампред правительства РФ - полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на совещании по вопросу о системе мер по развитию Северо-Кавказского федерального округа.

С 2014 года по 2019 год Северному Кавказу только в рамках государственной программы развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) было выделено около 80 млрд рублей. При этом значительных изменений социально-экономического развития Северного Кавказа добиться не удалось. По ряду основных экономических показателей субъекты СКФО более чем в два раза уступают среднероссийским показателям. В округе фиксируется самый высокий уровень безработицы среди федеральных округов - 12,2% (по РФ - 5%). На начало 2020 года денежные доходы и потребительские расходы в СКФО в расчете на душу населения сформировались на уровне ниже среднероссийского на 26% и 22% соответственно. Низкий уровень денежных доходов населения обусловлен низким размером заработной платы. По данным Росстата, в марте 2020 года среднемесячная заработная плата одного работника составляла 58,6% от среднероссийского показателя. Следствием стала низкая платежеспособность населения, образующая высокую задолженность по различного рода платежам и в первую очередь за жилищно-коммунальные услуги. Так, например, задолженность населения за потребленные электроэнергию и газ на 1 апреля 2020 года составила более 12 и 71 млрд рублей соответственно. Валовый региональный продукт в пересчете на душу населения более чем в 2,9 раза ниже среднероссийского. В предыдущие годы объем инвестиций в основной капитал на душу населения более чем в два раза отставал от среднероссийского показателя.

По словам вице-премьера, для улучшения экономики регионов СКФО необходимо изменить систему управления бизнес-проектами. "Дело не только в объеме финансовых средств. Построенные за бюджетный счет объекты после этого оказываются в государственном же управлении, которое в бизнес-проектах не всегда эффективно. Так, "Курорты Северного Кавказа" занимается эксплуатацией созданных горнолыжных курортов, содержа для этих целей 400 человек персонала. При этом деятельность данного общества убыточна. Примерно такая же ситуация с простроенным многофункциональным выставочным центром в Кавказских минеральных водах, на строительство которого другой институт развития ("Корпорация развития Северного Кавказа") потратил более 5 млрд рублей бюджетных средств. Частные средства на строительство объекта не привлекались. Выставочный центр в настоящее время не имеет ни одного арендатора, генерирует убытки. Помимо институтов развития за прошедшие годы создан целый ряд организаций, фондов, дочерних предприятий, финансируемых из федерального бюджета: Фонд "ПосетиКавказ", "КРСК - Управление активами", "МВЦ 2012", АНО "Центр природы Кавказа", "Национальные канатные дороги". Эффект их деятельности оценить экономически крайне сложно. А на их финансирование ежегодно уходит 3 млрд рублей - 20% всех средств, предусмотренных в госпрограмме", - сказал Юрий Трутнев.

Развитие горнолыжных курортов на Северном Кавказе является перспективным направлением. Однако за 10 лет работы по развитию туристического кластера полноценно функционирует и является самоокупаемым только один курорт - "Архыз". При этом курорты, имеющие потенциал развития до уровня международного, как "Эльбрус" и "Домбай", практически не развиваются. "Мы будем принимать решение об инвестировании бюджетных средств в обстановке открытого диалога с участием руководителей регионов Северного Кавказа, специалистов профильных министерств, ставя главной задачей не строительство объектов за счет бюджетных средств, а помощь инвесторам в создании новых предприятий. Мы должны не увеличивать долю государства в экономике регионов, а напротив, создавать условия для повышения экономической активности граждан РФ", - считает вице-премьер.

Со своей стороны первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич призвал "сосредоточиться на том, что нужно сделать, чтобы достичь целей развития СКФО". "Мы выделяем четыре системные задачи, которые необходимо решить на данном этапе: создание эффективной преференциальной системы, совершенствование инструментов финансовой поддержки институтами развития СКФО, снижение административных барьеров и контрольно-надзорной нагрузки, а также развитие инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов", - заявил он.

"Значительная часть институтов развития СКФО будет ликвидирована. Высвободившиеся средства будут направлены на развитие макрорегиона, - сообщил Юрий Трутнев. - Мы проанализируем все уже реализованные проекты. Думаю, нам придется принять решение о продаже доли РФ в ряде из них. Будем предпринимать меры, чтобы достроить объекты, в которые уже вложены бюджетные средства. Мы изменим механизмы принятия инвестиционных решений. Новые решения о предоставлении бюджетных инвестиций будут приниматься при наличии реально существующего частного инвестора. Никакие изменения, затрагивающие экономику регионов Северного Кавказа, не будут приниматься без детального обсуждения с главами регионов".

По мнению вице-премьера, все изменения и реформирования должны происходить постепенно. "Найти в этом году инвесторов, проверить проекты, разработать проектно-сметную документацию - вряд ли осуществимо. В этом году Министерство экономического развития РФ должно с главами регионов СКФО согласовать распределение средств этого года на наиболее важные объекты. Первоочередная задача - завершить незаконченное строительство", - считает Юрий Трутнев.