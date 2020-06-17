Жителя Чечни осудили на девять лет за сбор денег для террористов

Жителя Чечни Шамиля Мусаева признали виновным в оказании помощи участникам запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство. Мужчина в Европе собирал средства для незаконных бандформирований, сообщили "РГ" в Южном окружном военном суде.

Как установил суд и следствие, в 2019 году осужденный отправился в Германию, где ему двое людей передали деньги. Эти средства вместе со своими на следующий день он отдал в Берлине другому человеку, который должен был все эти деньги передать участникам "ИГ".

По факту случившегося уголовное дело было возбуждено по статье 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности". Мужчину признали виновным и приговорили к девяти годам колонии строго режима. Приговор пока в законную силу не вступил.