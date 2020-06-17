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17.06.2020 14:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Актриса Александра Яковлева вошла в список почетных граждан Калининграда

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Кинозвезде советских фильмов "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов" Александре Яковлевой присвоено звание "Почетный гражданин города Калининграда".

Такое решение приняли на своем заседании 17 июня депутаты городского Совета Калининграда. Александра Яковлева родилась в Калининграде, в 1993-97 годах была председателем комитета по вопросам культуры и туризма мэрии Калининграда и вице-мэром, президентом международного кинофестиваля стран Балтии "Янтарная пантера", проходившего в Калининграде. С 2016 года она является депутатом горсовета.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Александра Яковлева в последний раз вышла на сцену

Это почетное звание присваивается пожизненно за выдающиеся заслуги перед городом. Как правило, церемония происходит раз в год. В этом году Почетными гражданами города стали сразу три человека, сообщили в горсовете.

Звание присвоено также известному в регионе наркологу - Заслуженному врачу Российской Федерации Владимиру Аменицкому и активной общественнице, ветерану блокадного движения Александре Дубровиной. Всем троим торжественно вручили нагрудные знаки, ленты и дипломы.

Среди Почетных граждан Калининграда немало известных людей, чья жизнь так или иначе связана с самым западным областным центром России, - патриарх Кирилл, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, космонавты Алексей Леонов и Виктор Романенко, писатель, актер и режиссер Евгений Гришковец и другие.

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