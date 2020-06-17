Автодорогу Вологда - Ростилово, известную в народе как Старомосковское шоссе, комплексно отремонтируют в течение ближайших трех лет, сообщают в правительстве Вологодской области.

Кроме полной замены дорожного полотна, здесь появятся 18 новых остановочных комплексов для общественного транспорта. Общая стоимость работ - 617 миллионов рублей.

Изначально эта трасса стояла в планах на ремонт с 2020 года. Однако, учитывая степень ее износа и загруженности, власти приняли решение начать работы в 2019-м. Первые семь километров автодороги - от поворота на поселок Васильевское до границы с Грязовецким районом - уже отремонтированы за счет областного бюджета (102,3 миллиона рублей). С нынешнего года работы здесь выполняются в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Сейчас идет ремонт участка от Вологды до поворота на Васильевское общей протяженностью 15,3 километра. Закончить его планируется до 15 сентября. Однако подрядчик надеется справиться до конца августа.

Третий, последний 15-километровый участок дороги будет отремонтирован в 2021-2022 годах, включая ремонт транзитной улицы Ленина города Грязовца.

Прямая речь

Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области:

- Cтаромосковское шоссе - это наиболее загруженная дорога Вологодского района. По трафику видно, что она пользуется высоким спросом - как у жителей сельской местности, так и у дачников, которые в летний период фактически в четыре раза увеличивают население района. Важно, что все работы предусмотрены в комплексе: замена асфальта, расчистка полосы отвода, замена остановочных комплексов, на протяжении четырех километров рядом с населенными пунктами будет установлено новое освещение.