Новости

Медведев предложил лизинговые каникулы для туристических предприятий 18:20
Медведев: Пандемия может стать стимулом для развития внутреннего туризма 18:03
В МВД состоялось заседание штаба по профилактике правонарушений 17:49
Петербуржцев попросили не кормить крякв 17:48
Собянин продлил сертификаты на детский отдых до 31 октября 2021 года 17:31
В Пулково резко вырос пассажирский трафик 17:30
"Славянский базар в Витебске" пройдет с 16 по 20 июля 17:30
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс 17:29
МИД РФ: Видеоконференция Индии, КНР и России намечена на 23 июня 17:28
Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах 17:26
В Рязанской области собака покусала шестерых детей 17:26
В Крыму спасатели вытащили корову из выгребной ямы 17:26
Выставка в РНБ ознакомит с историей борьбы с эпидемиями 17:24
Президент Сирии Асад с супругой подпадают под новые санкции США 17:11
В Петербурге температура воздуха побила рекорд 1905 года 17:07
В Мордовии сотрудники МЧС спасли провалившуюся в колодец корову 17:05
В Череповце сборщик мебели убил недовольную клиентку 17:04
Гомель предложил дорожную карту партнерам в Кировской области 17:00
АвтоВАЗ не будет выплачивать бонусы рабочим из-за низких продаж 17:00
Российские производители осваивают экспорт онлайн 16:58
Кирилл Серебренников снимет сериал про Андрея Тарковского 16:55
Названа дата возобновления съемок "Мира Юрского периода 3" 16:41
В аэропорту Симферополь появилось 20-метровое граффити с Айвазовским 16:36
Раскрыта тайна ярких аномалий на Титане 16:35
В Петербурге медсестру оштрафовали за расстегнутый комбинезон 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
17.06.2020 17:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Шоссе повышенного спроса

Текст: Евгения Цинклер (Вологодская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 131(8185)
Автодорогу Вологда - Ростилово, известную в народе как Старомосковское шоссе, комплексно отремонтируют в течение ближайших трех лет, сообщают в правительстве Вологодской области.

Кроме полной замены дорожного полотна, здесь появятся 18 новых остановочных комплексов для общественного транспорта. Общая стоимость работ - 617 миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба администрации Вологды
В Вологде появился первый "умный" пешеходный переход

Изначально эта трасса стояла в планах на ремонт с 2020 года. Однако, учитывая степень ее износа и загруженности, власти приняли решение начать работы в 2019-м. Первые семь километров автодороги - от поворота на поселок Васильевское до границы с Грязовецким районом - уже отремонтированы за счет областного бюджета (102,3 миллиона рублей). С нынешнего года работы здесь выполняются в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Сейчас идет ремонт участка от Вологды до поворота на Васильевское общей протяженностью 15,3 километра. Закончить его планируется до 15 сентября. Однако подрядчик надеется справиться до конца августа.

Третий, последний 15-километровый участок дороги будет отремонтирован в 2021-2022 годах, включая ремонт транзитной улицы Ленина города Грязовца.

Прямая речь

Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области:

- Cтаромосковское шоссе - это наиболее загруженная дорога Вологодского района. По трафику видно, что она пользуется высоким спросом - как у жителей сельской местности, так и у дачников, которые в летний период фактически в четыре раза увеличивают население района. Важно, что все работы предусмотрены в комплексе: замена асфальта, расчистка полосы отвода, замена остановочных комплексов, на протяжении четырех километров рядом с населенными пунктами будет установлено новое освещение.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

Главное сегодня

Новак: Россия ответственно относится к своим обязательствам в ОПЕК+
Ростуризм предложил сделать бесплатной электронную визу на 2021 год
МИД РФ: Решение НАТО дать Украине статус партнера имеет политическую подоплеку
За сутки в России подтверждено 7843 случая COVID-19 в 84 регионах
ФСБ задержала участников нападения на Дагестан в 1999 году
Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен с 2021 на 2022 год
как сэкономить на квартплате
Роскачество проверило бензин на АЗС