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17.06.2020 17:15
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен с 2021 на 2022 год

Текст: Артур Нанян
Финальный матч Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге не в 2021 году, как планировалось, а в 2022 году. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Перенос решающей встречи турнира на год обусловлен тем, что в нынешнем сезоне финал не состоится в Стамбуле из-за пандемии коронавируса.

Фото: AP
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Таким образом, матч в Турции пройдет в 2021 году, спустя год - в Санкт-Петербурге, в 2023-м - в Мюнхене, в 2024-м - на лондонском "Уэмбли".

Также стало известно, что Казань сохранит право проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году. В этой встрече сыграют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2022/23.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации УЕФА Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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