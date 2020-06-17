Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен с 2021 на 2022 год

Финальный матч Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге не в 2021 году, как планировалось, а в 2022 году. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Перенос решающей встречи турнира на год обусловлен тем, что в нынешнем сезоне финал не состоится в Стамбуле из-за пандемии коронавируса.

Таким образом, матч в Турции пройдет в 2021 году, спустя год - в Санкт-Петербурге, в 2023-м - в Мюнхене, в 2024-м - на лондонском "Уэмбли".

Также стало известно, что Казань сохранит право проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году. В этой встрече сыграют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2022/23.