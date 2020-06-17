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17.06.2020 05:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Гидрометцентр предупредил регионы о риске возникновения лесных пожаров

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Порядка 14 регионов России окажутся в зоне риска возникновения лесных пожаров. Это касается Мурманской, Вологодской, Архангельской, Волгоградской, Астраханской, Ростовской, Оренбургской, Иркутской областей, а также республик Коми, Калмыкии, Башкортостана, Тывы, Дагестана и Камчатского края.

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"Солнце постоянно светит в Северо-Западном федеральном округе. Там пятый класс пожарной опасности. Высокая пожароопасность коснется Южного федерального округа", - пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В зоне повышенного риска возникновения лесных возгораний находятся также Сибирь и Дальний Восток. Пятый класс опасности специалисты прогнозируют и в Дагестане. Это связано с очень высокой температурой воздуха в регионах.

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