Гидрометцентр предупредил регионы о риске возникновения лесных пожаров

Порядка 14 регионов России окажутся в зоне риска возникновения лесных пожаров. Это касается Мурманской, Вологодской, Архангельской, Волгоградской, Астраханской, Ростовской, Оренбургской, Иркутской областей, а также республик Коми, Калмыкии, Башкортостана, Тывы, Дагестана и Камчатского края.

"Солнце постоянно светит в Северо-Западном федеральном округе. Там пятый класс пожарной опасности. Высокая пожароопасность коснется Южного федерального округа", - пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В зоне повышенного риска возникновения лесных возгораний находятся также Сибирь и Дальний Восток. Пятый класс опасности специалисты прогнозируют и в Дагестане. Это связано с очень высокой температурой воздуха в регионах.