На калининградской границе задержали 16 тонн контрабандного спирта

Крупную партию этилового спирта, которую калининградец пытался незаконно ввезти в область, задержали транспортные полицейские вместе с сотрудниками регионального УФСБ России и Калининградской областной таможни.

Как сообщила пресс-секретарь Западного ЛУ МВД России на транспорте Екатерина Ковалева, установлено, что этиловый спирт перевозился в Калининградскую область с территории Российской Федерации через Литовскую Республику под видом растворителя.

Контрабанду пытался ввезти на грузовой фуре 59-летний житель Калининграда. Во время проверки груза обнаружилось несоответствие заявленных сведений о товаре.

Спирт был разлит в пластиковые канистры, на которых отсутствовали специальные маркировки, предусмотренные российским законодательством. Правоохранители изъяли жидкий груз общим весом свыше 16 тонн.

Проведенная экспертиза оценила рыночную стоимость изъятой продукции приблизительно в пять миллионов рублей. Как подчеркнули в Западном ЛУ МВД России на транспорте, этиловый неденатурированный спирт с концентрацией спирта более 95 процентов по федеральному законодательству относится к стратегически важным товарам.

Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных товаров", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.