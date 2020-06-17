Новости

Медведев предложил лизинговые каникулы для туристических предприятий 18:20
Медведев: Пандемия может стать стимулом для развития внутреннего туризма 18:03
В МВД состоялось заседание штаба по профилактике правонарушений 17:49
Петербуржцев попросили не кормить крякв 17:48
Собянин продлил сертификаты на детский отдых до 31 октября 2021 года 17:31
В Пулково резко вырос пассажирский трафик 17:30
"Славянский базар в Витебске" пройдет с 16 по 20 июля 17:30
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс 17:29
МИД РФ: Видеоконференция Индии, КНР и России намечена на 23 июня 17:28
Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах 17:26
В Рязанской области собака покусала шестерых детей 17:26
В Крыму спасатели вытащили корову из выгребной ямы 17:26
Выставка в РНБ ознакомит с историей борьбы с эпидемиями 17:24
Президент Сирии Асад с супругой подпадают под новые санкции США 17:11
В Петербурге температура воздуха побила рекорд 1905 года 17:07
В Мордовии сотрудники МЧС спасли провалившуюся в колодец корову 17:05
В Череповце сборщик мебели убил недовольную клиентку 17:04
Гомель предложил дорожную карту партнерам в Кировской области 17:00
АвтоВАЗ не будет выплачивать бонусы рабочим из-за низких продаж 17:00
Российские производители осваивают экспорт онлайн 16:58
Кирилл Серебренников снимет сериал про Андрея Тарковского 16:55
Названа дата возобновления съемок "Мира Юрского периода 3" 16:41
В аэропорту Симферополь появилось 20-метровое граффити с Айвазовским 16:36
Раскрыта тайна ярких аномалий на Титане 16:35
В Петербурге медсестру оштрафовали за расстегнутый комбинезон 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
17.06.2020 17:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербуржцев попросили не кормить крякв

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Представители комитета по природопользованию Санкт-Петербурга обратились к жителям города с просьбой не подкармливать птиц. В особенности - уток крякв.

Кряквы - самый распространенный вид уток в северной столице. Они питаются в основном мелкими рыбешками, водными насекомыми и растительностью, в том числе ряской (заодно очищая от нее водоемы). Люди любят кормить уточек хлебом, но в конечном итоге это только вредит им, говорят орнитологи.

Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым
В Крыму спасатели вытащили корову из выгребной ямы

Во-первых, утки, привыкшие к тому, что их кормят люди, перестают добывать естественную для них пищу, что плохо сказывается на самочувствии птиц. Особенно это важно для птенцов - молодые птицы должны научиться самостоятельно себя прокормить. Кстати, в местах регулярной подкормки специалисты наблюдают ранние выводки. Как правило, птенцы из них не выживают.

Во-вторых, из-за избыточного питания у крякв угасает инстинкт перелетов. С каждым годом увеличивается количество уток, которые не улетают на юг, а остаются зимовать в Петербурге, а когда реки и пруды замерзают, оказываются в смертельной опасности.

В-третьих, чрезмерная подкормка ведет к загрязнению водоемов - как продуктами жизнедеятельности уток, так и растительностью, которую они в нормальной ситуации съели бы.

- Мы убедительно просим не кормить уток, лысух, голубей, чаек, ворон и других птиц, - обращаются к петербуржцам сотрудники комитета по природопользованию. - Летом никакие птицы не нуждаются в подкормке. Им достаточно естественного и гораздо более полезного, чем хлеб, корма.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Новак: Россия ответственно относится к своим обязательствам в ОПЕК+
Ростуризм предложил сделать бесплатной электронную визу на 2021 год
МИД РФ: Решение НАТО дать Украине статус партнера имеет политическую подоплеку
За сутки в России подтверждено 7843 случая COVID-19 в 84 регионах
ФСБ задержала участников нападения на Дагестан в 1999 году
Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен с 2021 на 2022 год
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей