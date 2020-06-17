Петербуржцев попросили не кормить крякв

Представители комитета по природопользованию Санкт-Петербурга обратились к жителям города с просьбой не подкармливать птиц. В особенности - уток крякв.

Кряквы - самый распространенный вид уток в северной столице. Они питаются в основном мелкими рыбешками, водными насекомыми и растительностью, в том числе ряской (заодно очищая от нее водоемы). Люди любят кормить уточек хлебом, но в конечном итоге это только вредит им, говорят орнитологи.

Во-первых, утки, привыкшие к тому, что их кормят люди, перестают добывать естественную для них пищу, что плохо сказывается на самочувствии птиц. Особенно это важно для птенцов - молодые птицы должны научиться самостоятельно себя прокормить. Кстати, в местах регулярной подкормки специалисты наблюдают ранние выводки. Как правило, птенцы из них не выживают.

Во-вторых, из-за избыточного питания у крякв угасает инстинкт перелетов. С каждым годом увеличивается количество уток, которые не улетают на юг, а остаются зимовать в Петербурге, а когда реки и пруды замерзают, оказываются в смертельной опасности.

В-третьих, чрезмерная подкормка ведет к загрязнению водоемов - как продуктами жизнедеятельности уток, так и растительностью, которую они в нормальной ситуации съели бы.

- Мы убедительно просим не кормить уток, лысух, голубей, чаек, ворон и других птиц, - обращаются к петербуржцам сотрудники комитета по природопользованию. - Летом никакие птицы не нуждаются в подкормке. Им достаточно естественного и гораздо более полезного, чем хлеб, корма.