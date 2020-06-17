Питерские артисты пригласили медиков на свои представления

В канун Дня медицинского работника Петербург-Концерт решил необычным образом поздравить медиков с наступающим профессиональным праздником.

- Сегодня медики - это наше все, - говорят артисты. - В благодарность за их мужество, невероятно тяжелый труд во спасение самого главного - человеческих жизней, Петербург-Концерт подготовил две необычные акции.

Первая пройдет 21 июня: в этот день артисты Петербург-Концерта будут поздравлять врачей в соцсетях под хештегом: #поздравьврачейспб.

В акции примут участие любимые исполнители - лауреат международных конкурсов Петр Захаров, группа Supermotiv, мастера художественного слова Анна Яковлева и Анна Фомичева, актрисы Яна Леонтьева и Любовь Коняева.

Но главный подарок - это приглашение медиков прийти на лучшие представления в сентябре. Причем всем медикам без исключения, независимо от их должностного статуса, обещана скидка 90 процентов от стоимости билетов на все мероприятия.

Получить сертификат на покупку билета с 90-процентной скидкой можно в электронном формате уже сейчас на сайте концертной организации.

Афиша событий с 10 по 30 сентября тоже уже сверстана: ее также можно изучить на сайте. В ней - спектакли традиционной и иммерсивной формы, музыкальные концерты, чтецкие вечера и даже театрализованные экскурсии по одному из главных зданий Петербург-Концерта - Дому Кочневой.