Питерские артисты пригласили медиков на свои представления

Новости

Захарова рассказала, по кому ударят санкции США против "Северного потока-2" 19:50
Каким профессиям чаще всего учатся пожилые люди 19:48
В законодательство внесены поправки о мониторинге запахов в воздухе 19:46
Названы регионы, где запланированы аукционы по выкупу квартир 19:15
МИД России оценил американский "Акт Цезаря" против Сирии 19:11
Росстат рассказал о том, насколько выросли цены за неделю 19:10
Росстат представил первую оценку ВВП России за первый квартал 19:07
Замглавы района Дагестана попал в больницу после драки 19:06
Минск: О чем повествуют музейные экспонаты выставки "Наша общая Победа" 19:04
Медведев: Туристической отрасли необходимы масштабные меры поддержки 19:01
Суд продлил арест фигурантам дела о прорыве дамб на реке Сейба 18:59
Автор документального фильма о Лемми из Motörhead снимет байопик о нем 18:56
Видео: В Ярославле ливень затопил улицы 18:56
В Москве задержали банкиров, растративших миллиарды рублей 18:53
В Ростове оштрафовали торговца пропусками во время самоизоляции 18:51
Ивановские врачи спасли ребенка беременной женщины, умершей от COVID 18:49
Зоя Бербер рассказала о постельной сцене в "Проекте "Анна Николаевна" 18:44
Захарова: Россия готова участвовать в обновлении завода в Пакистане 18:38
Стали известны причины ареста экс-главы Пятигорска 18:30
В Москве побит температурный рекорд 128-летней давности 18:26
МИД: Москва будет следить за шагами Токио по прекращению развертывания ПРО 18:25
Медведев предложил лизинговые каникулы для туристических предприятий 18:20
Медведев: Пандемия может стать стимулом для развития внутреннего туризма 18:03
В МВД состоялось заседание штаба по профилактике правонарушений 17:49
Петербуржцев попросили не кормить крякв 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
17.06.2020 19:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

От нас - вам

Питерские артисты пригласили медиков на свои представления
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 132(8186)
В канун Дня медицинского работника Петербург-Концерт решил необычным образом поздравить медиков с наступающим профессиональным праздником.

- Сегодня медики - это наше все, - говорят артисты. - В благодарность за их мужество, невероятно тяжелый труд во спасение самого главного - человеческих жизней, Петербург-Концерт подготовил две необычные акции.

Первая пройдет 21 июня: в этот день артисты Петербург-Концерта будут поздравлять врачей в соцсетях под хештегом: #поздравьврачейспб.

Фото: REUTERS/Ints Kalnins
Шестиметровая статуя в честь героизма медиков появилась в Риге

В акции примут участие любимые исполнители - лауреат международных конкурсов Петр Захаров, группа Supermotiv, мастера художественного слова Анна Яковлева и Анна Фомичева, актрисы Яна Леонтьева и Любовь Коняева.

Но главный подарок - это приглашение медиков прийти на лучшие представления в сентябре. Причем всем медикам без исключения, независимо от их должностного статуса, обещана скидка 90 процентов от стоимости билетов на все мероприятия.

Получить сертификат на покупку билета с 90-процентной скидкой можно в электронном формате уже сейчас на сайте концертной организации.

Афиша событий с 10 по 30 сентября тоже уже сверстана: ее также можно изучить на сайте. В ней - спектакли традиционной и иммерсивной формы, музыкальные концерты, чтецкие вечера и даже театрализованные экскурсии по одному из главных зданий Петербург-Концерта - Дому Кочневой.

Культура Культурный обмен Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год
В Совфеде объяснили, почему голосование по Конституции важно провести сейчас
Новак: Россия ответственно относится к своим обязательствам в ОПЕК+
Ростуризм предложил сделать бесплатной электронную визу на 2021 год
МИД РФ: Решение НАТО дать Украине статус партнера имеет политическую подоплеку
Биржевая цена бензина марки АИ-95 превысила исторический максимум
Басинский: Запрещая "Унесенные ветром", США повторяют опыт советского прошлого
Как пандемия изменила читательские предпочтения в разных странах мира