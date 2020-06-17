Под Калининградом открыли мемориал погибшим в 1941 году пограничникам

В Калининградской области увековечили память советских пограничников, погибших в первые дни Великой Отечественной войны. В поселке Чернышевское, граничащем с литовским городом Кибартай, установили мемориал, который посвящен военнослужащим 106 Таурагского пограничного отряда. Они первыми приняли удар фашистских войск 22 июня на этом участке госграницы.

Торжественная церемония открытия памятного знака состоялась сегодня, 17 июня, сообщает пресс-служба правительства региона. Участники митинга почтили память павших героев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

В июне 1941 года в городе Кибартай Литовской ССР дислоцировались 4-я пограничная комендатура, 4-я резервная пограничная застава, 15-я пограничная застава и контрольно-пропускной пункт "Вирбалис" из состава 106 Таурагского пограничного отряда. В ходе кровопролитных боев, длившихся с 22 по 24 июня 1941 года, героически погибли около двухсот военнослужащих этих подразделений. Они сдерживали напор фашистских танков, мотопехоты, бронепоезда.

- Могилы пограничников, погибших в 1941 году, остались в Литве. Поэтому возникла идея увековечить их подвиг и здесь, на российской земле. Символично, что памятный знак устанавливается в канун годовщины скорбной даты начала Великой Отечественной войны, - отметил председатель совета Калининградской региональной общественной организации ветеранов пограничной службы, полковник запаса Владимир Шевченко.