Бесплатно звонить по телефону смогут еще больше ветеранов. После обращения читателя "Российской газеты" в "Ростелекоме" пообещали расширить список льготников.

В редакцию пришло письмо от петербуржца Александра Комова. Автором движет обида. Александр Николаевич, обладающий статусом несовершеннолетнего узника фашистских концлагерей, знает, что имеет право на ряд льгот. По ряду позиций малолетние узники фашизма приравнены к участникам войны. А потому в год 75-летия Великой Победы, как и участники боевых действий, были награждены юбилейными медалями и одинаковыми денежными выплатами.

Многие организации тоже откликнулись на торжества по случаю славной даты. Так, к примеру, для абонентов домашней телефонной связи был введен льготный тариф "Ветеран". Комов решил воспользоваться этим подарком. Однако получил отказ. В "Ростелекоме" ответили, что льготы не распространяются на несовершеннолетних узников фашизма. Воспользоваться ими в Санкт-Петербурге могут только фронтовики, инвалиды Великой Отечественной войны и блокадники.

- Как же так? - возмущается Александр Николаевич. - Я родился в Красном Селе в июле 1941 года, отец, военный, к тому времени был уже на фронте, а через месяц мы с матерью оказались под немцами. Из дома нас выгнали, маме со мной, младенцем на руках, пришлось рыть землянку, где мы и жили два года, скрываясь от врага. В 1943-м, когда уже стало ясно, что наши наступают и вот-вот войдут в Ленинград, фашисты угнали нас в концлагерь Саласпилс. Выжить удалось чудом: один из латышей, что обслуживали лагерь, выпросил мою мать в батрачки на хозяйство его отца, тот держал большой хутор...

Бомбежки, голод, скитания, концлагерь - вот чем окрашено детство Александра Комова. Но рассказывать все это чиновникам бесполезно. Ветераны разделены на разные группы по закону.

Специалисты петербургского комитета по социальной политике поясняют: права и льготы участников Великой Отечественной войны регламентирует федеральный закон "О ветеранах", а льготы таких пенсионеров, как Александр Комов, - другие законы. В некоторых регионах к статусу полноправных участников войны приравнены и другие категории. В Петербурге это те, кто награжден медалью "За оборону Ленинграда", и блокадники.

Вследствие этих разночтений у ветеранов и возникают обиды. Поводом часто становятся подарки, которыми ведомства искренне, но не всегда деликатно пытаются выразить свою признательность.

- Нас поделили на ветеранов и недоветеранов, - саркастически замечает Александр Комов. - Вы поймите, я не из-за денег крохоборничаю, мне хватает пенсии. Просто обидно: раз вы провозглашаете подарочную акцию, так держите свое слово!

- Да, тарифный план "Ветеран" с 1 мая 2020 года подключен участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также жителям блокадного Ленинграда, - подтвердили в компании "Ростелеком". - Широкому кругу льготников компания ежегодно ко Дню Победы - с 25 апреля по 10 мая - бесплатно предоставляет услуги междугородной и международной (в ближайшее зарубежье) телефонной связи.

Именно этим и только этим подарком от "Ростелекома" смог в этом году воспользоваться Александр Комов. Но, надо отметить, что в "Ростелекоме" согласились с ветераном.

- В дальнейшем будет проработан вопрос о расширении списка льготников для тарифного плана "Ветеран", - заверили корреспондента "РГ".