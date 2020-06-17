В Калининграде дети с особенностями в развитии впервые получили профессию на базе школы.

14 старшеклассников совмещали обычные занятия с профессиональными, на днях они сдали квалификационный экзамен. Диплом слесаря механосборочных работ ребята получат даже раньше школьного аттестата.

В эксперименте принимали участие колледж мехатроники и пищевой индустрии и школа-интернат N 1, в которой учатся дети с интеллектуальными нарушениями и расстройством аутистического спектра. Кроме того, школьники занимались в ресурсном центре колледжа, расположенном на заводе по производству автомобилей.

Квалификационный экзамен состоял из теоретической и практической частей. Помимо автомобилей, новоиспеченные слесари смогут собирать и ремонтировать бытовую технику и мебель.

- Мы видим, как талантливы наши ребята, - говорит министр образования Калининградской области Светлана Трусенева. - Особая благодарность родителям, которые разрешили провести такой эксперимент. Его успешность показывает, что необходимо разрабатывать адаптированные сетевые программы, демонстрировать работодателям потенциал ребят с ограниченными возможностями здоровья. Эту работу продолжим с нового учебного года.