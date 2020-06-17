В НАО возбуждено дело из-за гибели ребенка по пути в больницу

В Ненецком автономном округе началось расследование смерти ребенка во время транспортировки в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.

- Двухлетняя девочка, которая имела врожденное заболевание, скончалась 4 июня по пути из Ненецкой окружной больницы в один из московских медицинских центров, - отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Дело принято к производству Нарьян-Марским межрайонным следственным отделом регионального СУ СК. Назначена судебно-медицинская экспертиза.