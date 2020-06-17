В Петербурге медсестру оштрафовали за расстегнутый комбинезон

Василеостровский районный суд Петербурга оштрафовал на 15 тысяч рублей медсестру госпиталя ветеранов войн, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Медучреждение занимается обслуживанием временного госпиталя в павильонах "Ленэкспо". На период пандемии медсестру перевели работать туда.

Несколько недель назад девушка попалась на глаза проверяющим. Те обратили внимание, что медсестра была одета не по форме. У сотрудницы госпиталя был расстегнут комбинезон, не надет капюшон, также девушка не использовала защитные очки.

Сотрудницу обвинили в нарушении эпидемического законодательства и привлекли к административной ответственности. На суде медсестра сказала, что свою вину признает и обещает далее одеваться строго по форме.