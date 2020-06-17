В Петербурге температура воздуха побила рекорд 1905 года

В Санкт-Петербурге побит суточный рекорд максимальной температуры воздуха, установленный 115 лет назад, сообщает ТАСС со ссылкой на главного синоптика Северной столицы Александра Колесова.

По его словам, сейчас в городе температура воздуха составляет 27,5 градуса, тогда как в 1905 году была 27,3 градуса. Александр Колесов уточняет, что эта разница еще может быть превышена: ведь столбик термометра поднимается выше во второй половине дня.

- Прогноз подразумевал облака, а облаков нет, поэтому, конечно, воздух еще будет прогреваться, - говорит он.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Санкт-Петербурге с 17 по 19 июня прогнозируется дневная температура около 25-29 градусов тепла, а 18 июня воздух в городе может прогреться до 31 градуса. Жаркая погода будет сопровождаться дождями и грозами.