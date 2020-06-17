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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Скончался один из основателей заксобрания Петербурга Ватаняр Ягья

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге на 83-м году жизни скончался депутат первых четырех созывов Законодательного собрания города Ватаняр Ягья, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию спикера парламента Вячеслава Макарова.

Перед началом заседания Законодательного собрания Вячеслав Макаров предложил почтить память ушедшего минутой молчания. Перед открытием пленарного заседания спикер сказал:

- Ушел из жизни крупный ученый, педагог, политический деятель, один из основателей Законодательного собрания Санкт-Петербурга, депутат Ленсовета и первых четырех созывов петербургского парламента Ватаняр Саидович Ягья. Для всех нас без исключения он был наставником, примером подлинного патриота, всю свою жизнь посвятившего родному городу и нашему Отечеству. Это был человек выдающегося ума и духа. Свои знания и талант он активно применял для расширения международных связей Законодательного собрания, завоевания городским парламентом высокого авторитета в мировом сообществе. Ватаняр Саидович Ягья отличался сердечностью, добротой, прекрасным чувством юмора, глубочайшей порядочностью и истинно петербургской интеллигентностью.

Ягья родился 18 сентября 1938 года в Ленинграде. После окончания восточного факультета Ленинградского государственного университета учился в университете в Аддис-Абебы. Доктор исторических наук, с 2000 года - почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета. Избирался депутатом Ленинградского городского Совета народных депутатов (1990-1993), в 1990-1991 годах - членом президиума совета и председателем комиссии по международным делам и внешнеэкономическим связям. С 1991 по 1996 год - главный советник мэра Санкт-Петербурга. Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга первого, второго, третьего и четвертого созывов. Позднее являлся полномочным представителем Законодательного собрания по международным связям.

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