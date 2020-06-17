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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

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В Петербурге возрождают тимуровское движение
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 130(8184)
Сделать косметический ремонт, провести генеральную уборку, отремонтировать сантехнику и электрику в квартирах ветеранов, инвалидов, пожилых людей, оставшихся без помощи родных, одиноких мам, воспитывающих особенных детей, - обычное дело для сотрудников Комбината хлебопродуктов имени Кирова, и поныне называющегося Ленинградским (ЛКХП).

Разного рода благотворительность стала нормой нашей жизни. Чаще всего речь идет о денежных перечислениях и закупках необходимых вещей. Но на комбинате, продолжавшем молоть муку в блокаду, решили возродить так называемую ручную благотворительность. Инициатива исходила от генерального директора комбината Натальи Загорской, но пришлась по душе сотрудникам.

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Тимуровцами здесь становятся люди самого разного возраста и независимо от занимаемой должности. Красят стены, клеют обои, моют окна и наводят порядок в домах тех, кто в этом нуждается, и оператор пульта управления, и руководитель подразделения, и менеджер по продажам. Около двухсот человек в 2019 году приняли участие в программах тимуровского движения. Фактически это каждый второй сотрудник.

Участие в движении сугубо добровольное. Все эти годы сотрудники ЛКХП активно помогают ветеранам, пенсионерам, социальным центрам, приютам животных и многим другим - всем тем, кто нуждается в помощи. Каждый сотрудник может выбрать близкое по сердцу направление деятельности. На уборку или ремонт конкретной квартиры могут прийти люди из разных подразделений, что укрепляет и без того дружный коллектив.

Каждый проект уникальный, со своими особенностями - как в плане работ, так и отношений. Наградой может стать просто... улыбка. Например, два года назад мама девочки с аутизмом улыбнулась в конце ремонта квартиры, и это было замечательно: ведь в начале ремонтных работ женщина со сложной судьбой с опаской и откровенным недоверием воспринимала тех, кто пришел ей помочь.

В прошлом году в движении приняли участие более 200 человек

Со многими подопечными уже после окончания ремонтов сотрудники комбината продолжают поддерживать отношения, звонят, спрашивают о здоровье и необходимой помощи. Один ремонт или уборка дают возможность обрести верных друзей.

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Что касается вопросов организации процесса ремонта, то ЛКХП имени Кирова сотрудничает с благотворительными организациями и комплексным центром социального обслуживания населения Невского района, в который поступает информация, в том числе от социальных работников. Составляется список добрых дел, и тимуровцы берутся за дело.

Тимуровцы уверены: взглянув в глаза обездоленным и нуждающимся, поговорив с ними, уже невозможно остаться прежними. Меняется что-то внутри, открывается сердце, когда понимаешь, что именно ты можешь принести радость. Порыв не остановить, поэтому снова и снова "взрослые тимуровцы" спешат на помощь. Не для галочки, а потому что не могут уже иначе.

Тимуровское движение вовлекает в процесс все больше неравнодушных людей. К тимуровцам порой присоединяются и родственники сотрудников. Например, зять сотрудницы изготовил кухонную мебель и подарил одной из подопечных пенсионерок. А кто-то приходит на благотворительные ремонты целыми семьями, тем самым прививая своим детям стремление помогать нуждающимся с самого детства.

В планах тимуровцев - как только закончится карантин, приступить к ремонту в квартирах двух жительниц блокадного Ленинграда. Необходимые материалы уже закуплены комбинатом. Эстафета добра продолжается.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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