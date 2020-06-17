В крупных городах России участились случаи ДТП с участием велосипедистов, самокатов и гироскутеров. Не стал исключением и Санкт-Петербург. Участники дорожного движения на "нетрадиционных" транспортных средствах становятся и виновниками, и жертвами дорожных аварий. Корреспондент "РГ" разбиралась, можно ли наладить диалог между автолюбителями и приверженцами ЗОЖ.

- Я очень боюсь велосипедистов, - признается петербурженка Ольга Муромова, - и когда я водитель, и когда я пешеход. Большинство из них гоняют по тротуарам, потому что не хотят или опасаются выезжать на проезжую часть. А ведь там и дети, и пожилые люди, которые могут просто растеряться и попасть под колеса.

Решить эту проблему городские власти пытаются через создание велоинфраструктуры. Например, по данным городского комитета по транспорту, сегодня только для велосипедистов доступен 121 километр веломаршрутов, а в ближайшее время этот показатель увеличится в два раза.

- Велосипедисты являются полноправными участниками дорожного движения, поэтому для нас очень важно находиться с ними в постоянном контакте, - отмечает и. о. директора Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков. - И не только популяризировать велосипедное движение, но и информировать велосипедистов, а также тех, кто только готовится ими стать, о правилах дорожного движения.

Сейчас городские власти озаботились проблемой велопарковок. По словам Ваньчкова, в ближайшее время будет создана интерактивная карта, "которая позволит людям прокладывать оптимальные маршруты следования и понимать, где они могут взять или оставить прокатный велосипед". В то же время внимания требует и культура велосипедного движения. Во время пандемии коронавируса число велосипедов на городских улицах увеличилось в разы, в том числе и за счет курьеров разнообразных служб доставки, и за счет граждан, которые сочли необходимым в целях безопасности отказаться от общественного транспорта.

Большинство велосипедистов гоняют по тротуарам, потому что опасаются выезжать на проезжую часть

Петербургский писатель Сергей Носов в честь Всемирного дня велосипедиста выложил на своей странице в Facebook фотографию удостоверения на право управления велосипедом.

- Я получил его, когда мне было 16, - пояснил он. - Требовалось одно: знать, как велосипедисту повернуть на перекрестке налево.

Сегодня, считают эксперты, для велосипедиста или самокатчика (такого слова, пожалуй, еще нет, но обозначение вскоре появится, мы уверены. - Прим. ред.) необходимо гораздо более глубокое знание ПДД. Кстати, мало кто знает, но пешеходный переход велосипедист обязан пройти пешком.

- Электросамокат может развивать скорость, сравнимую со скоростью автомобиля на городских улицах, современный велосипед - тоже, - рассуждает продавец веломагазина Андрей Колесов. - Если участник дорожного движения не знает правил, он может быть опасен не только для себя, но и для окружающих.

Правда, признается Колесов, на уровне региона эту проблему не решить - пока не введены удостоверения, "права на управление велосипедом", регулировать движение велосипедистов не могут даже инспекторы ГИБДД. В то же время число ДТП с участием самокатов и велосипедов растет.