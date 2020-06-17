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17.06.2020 16:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Псковской области прокуратура "сорвала" свадьбу на базе отдыха

Текст: Алексей Михайлов

В Куньинском районе Псковской области на базе отдыха "Лесное озеро" прокуратура пресекла проведение свадьбы, которую предполагалось там организовать, несмотря на запрет любых массовых мероприятий на территории региона до 19 июня из-за ограничений по коронавирусу.

Фото: ГУ МВД России по г. Москве
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Об этом корреспонденту "РГ" сообщил старший помощник прокурора Псковской области по связям со средствами массовой информации, взаимодействию с общественностью и правовому обеспечению Юрий Зайцев.

По данным надзорного ведомства, на базе отдыха была запланирована свадьба, куда было приглашено множество гостей. Сотрудники прокуратуры предположили, что в действиях владельца база могут усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

- В адрес директора прокуратура внесла предостережение, - добавил Юрий Зайцев. - Мы проконтролировали его исполнение. Во время проверки проживающих на "Лесном озере" постояльцев обнаружено не было. Деятельность базы отдыха взята под контроль.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Пандемия коронавируса COVID-19

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