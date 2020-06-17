В Республике Коми в реке Вычегде утонули два подростка

В Республике Коми в районе села Важкурья Корткеросского района утонули два подростка. Они купались в необорудованном месте.

Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС, мальчики 13 и 14 лет купались в реке Вычегда. На берег они не вышли. На месте ЧП работают сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи. В поисковых работах заняты 28 человек и десять единиц техники.

Региональная прокуратура назначила проверку по соблюдению безопасности на водных объектах, а также законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Кстати, это не первый подобный случай в республике. 15 июня в поселке Усогорск в реке Мезени утонул 14-летний мальчик. Он был с другом на местном пляже, купались. В какой-то момент стали тонуть. Одного вытащили подоспевшие очевидцы, второго спасти не удалось.

Сотрудники МЧС напоминают, что в дни летних каникул дети должны быть под присмотром взрослых. Родителям необходимо уделять особое внимание безопасности ребят.